Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)

Однофазная открытая дизельная электростанция FUBAG DS 27 A ES 838774 используется на промышленных объектах в качестве мощного источника резервного электропитания. Установка отличается универсальностью и высокой производительностью благодаря четырехцилиндровому дизельному двигателю (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением. Электростанция подходит для эксплуатации в круглосуточном режиме.



Преимущества