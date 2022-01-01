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Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
    Арт. fubag_1197
    Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)

      Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1197

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Однофазная открытая дизельная электростанция FUBAG DS 27 A ES 838774 используется на промышленных объектах в качестве мощного источника резервного электропитания. Установка отличается универсальностью и высокой производительностью благодаря четырехцилиндровому дизельному двигателю (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением. Электростанция подходит для эксплуатации в круглосуточном режиме.

        Преимущества 

        • Легкий запуск
        • Жидкостное охлаждение
        • Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
        • Простое обслуживание
        • Долгий срок службы