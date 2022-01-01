Электростанция дизельная DS 27 A ES (однофазная_открытая)
Арт. fubag_1197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Однофазная открытая дизельная электростанция FUBAG DS 27 A ES 838774 используется на промышленных объектах в качестве мощного источника резервного электропитания. Установка отличается универсальностью и высокой производительностью благодаря четырехцилиндровому дизельному двигателю (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением. Электростанция подходит для эксплуатации в круглосуточном режиме.
Преимущества
- Легкий запуск
- Жидкостное охлаждение
- Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
- Простое обслуживание
- Долгий срок службы