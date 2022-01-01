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Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
    Арт. fubag_1199
    Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)

      Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1199

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • DS 27 DA ES - трехфазная электростанция Fubag открытого исполнения максимальной мощностью до 27,5 кВА, которая изготовлена на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением. Дизельный генератор DS 27 DA ES предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах.

        Преимущества

        • Легкий запуск
        • Жидкостное охлаждение
        • Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
        • Простое обслуживание
        • Долгий срок службы