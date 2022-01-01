Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)

DS 27 DA ES - трехфазная электростанция Fubag открытого исполнения максимальной мощностью до 27,5 кВА, которая изготовлена на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением. Дизельный генератор DS 27 DA ES предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах.

Преимущества