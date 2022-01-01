Электростанция дизельная DS 27 DA ES (трехфазная_открытая)
Арт. fubag_1199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
DS 27 DA ES - трехфазная электростанция Fubag открытого исполнения максимальной мощностью до 27,5 кВА, которая изготовлена на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением. Дизельный генератор DS 27 DA ES предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах.
Преимущества
- Легкий запуск
- Жидкостное охлаждение
- Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
- Простое обслуживание
- Долгий срок службы