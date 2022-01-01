Электростанция дизельная DS 27 DAC ES (трехфазная_кожух)
Арт. fubag_1200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Трехфазная дизельная электростанция в кожухе FUBAG DS 27 DAC ES 838777 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Установка отличается универсальностью и высокой производительностью благодаря четырехцилиндровому дизельному двигателю (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением. Панели электростанции легко открываются для возможности проведения технического обслуживания.
Преимущества
- Легкий запуск
- Жидкостное охлаждение
- Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 16 ч
- Простое обслуживание
- Долгий срок службы