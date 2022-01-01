Электростанция дизельная DS 27 DAC ES (трехфазная_кожух)

Трехфазная дизельная электростанция в кожухе FUBAG DS 27 DAC ES 838777 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Установка отличается универсальностью и высокой производительностью благодаря четырехцилиндровому дизельному двигателю (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением. Панели электростанции легко открываются для возможности проведения технического обслуживания.



Преимущества