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Электростанция дизельная DS 3600
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Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 3600
    Арт. fubag_655
    Электростанция дизельная DS 3600
    Электростанция дизельная DS 3600
    Электростанция дизельная DS 3600
      Электростанция дизельная DS 3600
      Электростанция дизельная DS 3600
      Электростанция дизельная DS 3600

      Электростанция дизельная DS 3600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_655

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 3600 оснащена специальной системой декомпрессии, которая, за счет долговременного открытия клапана, существенно облегчает её запуск. Данная модель подходит для резервного энергоснабжения дачных домов, строительных инструментов и оборудования. Узлы агрегата установлены на жесткий рамный корпус, который защищает их от ударных воздействий.

        Преимущества

        • Простой и экономичный резервный источник энергии при необходимости обеспечения бесперебойного электропитания (стройка, небольшой летний дом в условиях частого отключения центрального электроснабжения)
        • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
        • Система AVR
        • Система защитного отключения при понижении уровня масла
        • Система декомпрессии двигателя
        • Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания
        • Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя
        • Максимальная мощность - 3 кВА
        • Коэффициент мощности - 1
        • Время работы при 3/4 нагрузки - 9.1 ч