Электростанция дизельная DS 3600

Дизельная электростанция FUBAG DS 3600 оснащена специальной системой декомпрессии, которая, за счет долговременного открытия клапана, существенно облегчает её запуск. Данная модель подходит для резервного энергоснабжения дачных домов, строительных инструментов и оборудования. Узлы агрегата установлены на жесткий рамный корпус, который защищает их от ударных воздействий.



Преимущества