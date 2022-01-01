Электростанция дизельная DS 3600
Арт. fubag_655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция FUBAG DS 3600 оснащена специальной системой декомпрессии, которая, за счет долговременного открытия клапана, существенно облегчает её запуск. Данная модель подходит для резервного энергоснабжения дачных домов, строительных инструментов и оборудования. Узлы агрегата установлены на жесткий рамный корпус, который защищает их от ударных воздействий.
Преимущества
- Простой и экономичный резервный источник энергии при необходимости обеспечения бесперебойного электропитания (стройка, небольшой летний дом в условиях частого отключения центрального электроснабжения)
- Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
- Система AVR
- Система защитного отключения при понижении уровня масла
- Система декомпрессии двигателя
- Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания
- Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя
- Максимальная мощность - 3 кВА
- Коэффициент мощности - 1
- Время работы при 3/4 нагрузки - 9.1 ч