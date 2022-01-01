Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
Арт. fubag_1202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция FUBAG DS 40 DAC ES, трехфазная, кожух, пож, 838779.3 представляет собой профессиональную модель. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Данная модель отличается высоким качеством исполнения для комфортной эксплуатации. Специальный защитный кожух значительно снижает уровень шума во время работы. Удобная панель управления обеспечивает быструю и комфортную настройку агрегата, а также значительно упрощает контроль рабочего процесса.
Преимущества
- Надежный и экономичный четырехцилиндровый двигатель
- Установленный подогреватель охлаждающей жидкости
- Цифровая панель управления ComAp
- Система предпускового подогрева воздуха
- Шумозащитный кожух
- Подключение блока автоматики (опционально)
- Продуманная конструкция для удобного обслуживания
- Высокое качество FUBAG DS 40 DAC ES, трехфазная, кожух