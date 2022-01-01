Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)

Дизельная электростанция FUBAG DS 40 DAC ES, трехфазная, кожух, пож, 838779.3 представляет собой профессиональную модель. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Данная модель отличается высоким качеством исполнения для комфортной эксплуатации. Специальный защитный кожух значительно снижает уровень шума во время работы. Удобная панель управления обеспечивает быструю и комфортную настройку агрегата, а также значительно упрощает контроль рабочего процесса.

Преимущества