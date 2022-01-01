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Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Арт. fubag_1202
    Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 40 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1202

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 40 DAC ES, трехфазная, кожух, пож, 838779.3 представляет собой профессиональную модель. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Данная модель отличается высоким качеством исполнения для комфортной эксплуатации. Специальный защитный кожух значительно снижает уровень шума во время работы. Удобная панель управления обеспечивает быструю и комфортную настройку агрегата, а также значительно упрощает контроль рабочего процесса.

        Преимущества

        • Надежный и экономичный четырехцилиндровый двигатель
        • Установленный подогреватель охлаждающей жидкости
        • Цифровая панель управления ComAp
        • Система предпускового подогрева воздуха
        • Шумозащитный кожух
        • Подключение блока автоматики (опционально)
        • Продуманная конструкция для удобного обслуживания
        • Высокое качество FUBAG DS 40 DAC ES, трехфазная, кожух