Электростанция дизельная DS 68 DA ES (трехфазная_открытая)

DS 68 DA ES - трехфазный дизельный генератор Fubag открытого исполнения. Генератор сделан на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением. Аппарат DS 68 DA ES незаменим в качестве экономичного и надежного источника автономного источника электропитания в случае периодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах.

Преимущества