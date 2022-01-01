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Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
    Арт. fubag_1207
    Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)

      Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1207

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция (трехфазная, открытая) FUBAG DS 80 DA ES 838784 обладает высокой мощностью. Это позволяет использовать ее в качестве дополнительного или аварийного источника энергии на производстве, бытовых и коммерческих объектах. Основной элемент - дизельный двигатель с 1500 об/мин. Это позволяет своевременно реагировать на изменение уровня потребления энергии. Массивная опора - важное дополнение для всей конструкции. Она гасит вибрации, уходящие в пол, что уменьшает разрушающее воздействие. Отсутствие металлического кожуха имеет свои преимущества - в любой момент времени можно получить доступ ко всем деталям двигателя. Кроме того, это положительно сказывается на скорости отвода тепла.

        Преимущества

        • Мощность 82.5 кВА
        • cos Ф: 0.8
        • Количество цилиндров: 4
        • Диаметр цилиндра: 105 мм
        • Ход поршня: 125 мм
        • Время работы при загрузке 75%: 10 часов
        • Открытое исполнение
        • Мгновенный доступ ко всем компонентам
        • Быстрый отвод тепла
        • Дизельный двигатель
        • Жидкостное охлаждение
        • Массивная опора