Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)
Арт. fubag_1207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция (трехфазная, открытая) FUBAG DS 80 DA ES 838784 обладает высокой мощностью. Это позволяет использовать ее в качестве дополнительного или аварийного источника энергии на производстве, бытовых и коммерческих объектах. Основной элемент - дизельный двигатель с 1500 об/мин. Это позволяет своевременно реагировать на изменение уровня потребления энергии. Массивная опора - важное дополнение для всей конструкции. Она гасит вибрации, уходящие в пол, что уменьшает разрушающее воздействие. Отсутствие металлического кожуха имеет свои преимущества - в любой момент времени можно получить доступ ко всем деталям двигателя. Кроме того, это положительно сказывается на скорости отвода тепла.
Преимущества
- Мощность 82.5 кВА
- cos Ф: 0.8
- Количество цилиндров: 4
- Диаметр цилиндра: 105 мм
- Ход поршня: 125 мм
- Время работы при загрузке 75%: 10 часов
- Открытое исполнение
- Мгновенный доступ ко всем компонентам
- Быстрый отвод тепла
- Дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение
- Массивная опора