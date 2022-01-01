Электростанция дизельная DS 80 DA ES (трехфазная_открытая)

Дизельная электростанция (трехфазная, открытая) FUBAG DS 80 DA ES 838784 обладает высокой мощностью. Это позволяет использовать ее в качестве дополнительного или аварийного источника энергии на производстве, бытовых и коммерческих объектах. Основной элемент - дизельный двигатель с 1500 об/мин. Это позволяет своевременно реагировать на изменение уровня потребления энергии. Массивная опора - важное дополнение для всей конструкции. Она гасит вибрации, уходящие в пол, что уменьшает разрушающее воздействие. Отсутствие металлического кожуха имеет свои преимущества - в любой момент времени можно получить доступ ко всем деталям двигателя. Кроме того, это положительно сказывается на скорости отвода тепла.

Преимущества