Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)

DS 80 DAC ES - трехфазная электростанция Fubag в шумозащитном кожухе максимальной мощностью до 82,5 кВА. Аппарат изготовлен на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением и предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на объектах производства, коммерческих и других площадках.

Преимущества