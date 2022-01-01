Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
Арт. fubag_1208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
DS 80 DAC ES - трехфазная электростанция Fubag в шумозащитном кожухе максимальной мощностью до 82,5 кВА. Аппарат изготовлен на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением и предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на объектах производства, коммерческих и других площадках.
Преимущества
- Мощность 82.5 кВА
- cos Ф: 0.8
- Количество цилиндров: 4
- Диаметр цилиндра: 105 мм
- Ход поршня: 125 мм
- Время работы при загрузке 75%: 10 часов
- Шумозащитный корпус
- Кнопка аварийного отключения
- Быстрый отвод тепла
- Дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение
- Массивная опора