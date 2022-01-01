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Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Арт. fubag_1208
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 80 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1208

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • DS 80 DAC ES - трехфазная электростанция Fubag в шумозащитном кожухе максимальной мощностью до 82,5 кВА. Аппарат изготовлен на базе дизельного двигателя с жидкостным охлаждением и предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае периодических отключений электроэнергии на объектах производства, коммерческих и других площадках.

        Преимущества

        • Мощность 82.5 кВА
        • cos Ф: 0.8
        • Количество цилиндров: 4
        • Диаметр цилиндра: 105 мм
        • Ход поршня: 125 мм
        • Время работы при загрузке 75%: 10 часов
        • Шумозащитный корпус
        • Кнопка аварийного отключения
        • Быстрый отвод тепла
        • Дизельный двигатель
        • Жидкостное охлаждение
        • Массивная опора