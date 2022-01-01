Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
Арт. fubag_656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 11000 A ES 838213 служит для автономного энергоснабжения различных устройств и оборудования (в том числе и силового) в условиях производства или строительной площадки. Данная модель обладает высокопрочным корпусом полузакрытого типа, который надежно защищает внутренние узлы агрегата от ударных воздействий и попадания влаги. Генератор имеет возможность подключения автоматического блока управления (приобретается отдельно) - для этого предусмотрен специальный разъем.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
- Цифровой дисплей
- Легкий запуск при отрицательных температурах за счет системы подогрева воздуха во впускном коллекторе
- Система защитного отключения при понижении уровня масла
- Автомат для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Комплект колес для удобства транспортировки
- Максимальная мощность - 11 кВА
- Коэффициент мощности - 1
- Время работы при 3/4 нагрузки - 5.9 ч
- Клеммы для подключения мощных 1-фазных потребителей