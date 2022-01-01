Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES

Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 11000 A ES 838213 служит для автономного энергоснабжения различных устройств и оборудования (в том числе и силового) в условиях производства или строительной площадки. Данная модель обладает высокопрочным корпусом полузакрытого типа, который надежно защищает внутренние узлы агрегата от ударных воздействий и попадания влаги. Генератор имеет возможность подключения автоматического блока управления (приобретается отдельно) - для этого предусмотрен специальный разъем.



Преимущества