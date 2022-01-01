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Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
    Арт. fubag_656
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES

      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 11000 A ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_656

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 11000 A ES 838213 служит для автономного энергоснабжения различных устройств и оборудования (в том числе и силового) в условиях производства или строительной площадки. Данная модель обладает высокопрочным корпусом полузакрытого типа, который надежно защищает внутренние узлы агрегата от ударных воздействий и попадания влаги. Генератор имеет возможность подключения автоматического блока управления (приобретается отдельно) - для этого предусмотрен специальный разъем.

        Преимущества

        • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
        • Цифровой дисплей
        • Легкий запуск при отрицательных температурах за счет системы подогрева воздуха во впускном коллекторе
        • Система защитного отключения при понижении уровня масла
        • Автомат для защиты от перегрузок и короткого замыкания
        • Комплект колес для удобства транспортировки
        • Максимальная мощность - 11 кВА
        • Коэффициент мощности - 1
        • Время работы при 3/4 нагрузки - 5.9 ч
        • Клеммы для подключения мощных 1-фазных потребителей