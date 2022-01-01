Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES

Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 7000 DA ES для удобства транспортировки оснащена колесной базой, которая значительно облегчает перемещение агрегата от одной рабочей точки к другой. Данный генератор универсален - с помощью него можно осуществить энергоснабжение как однофазных, так и трехфазных потребителей. Низкий расход топлива дает возможность автономной работы электростанции без дозаправки в течение 5.1 часов (при 3/4 нагрузке).



Преимущества