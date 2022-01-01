Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
Арт. fubag_659
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 7000 DA ES для удобства транспортировки оснащена колесной базой, которая значительно облегчает перемещение агрегата от одной рабочей точки к другой. Данный генератор универсален - с помощью него можно осуществить энергоснабжение как однофазных, так и трехфазных потребителей. Низкий расход топлива дает возможность автономной работы электростанции без дозаправки в течение 5.1 часов (при 3/4 нагрузке).
Преимущества
- Отлично подходит на роль источника электроэнергии при резервировании сети в загородном доме, торговой точке, на небольшом предприятии, в качестве источника питания оборудования высокой мощности на стройплощадке
- Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
- Цифровой дисплей
- Система AVR
- Легкий запуск при отрицательных температурах за счет системы подогрева воздуха во впускном коллекторе
- Система защитного отключения при понижении уровня масла
- Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания
- Возможность подключения блока автоматики
- Максимальная мощность - 7 кВА
- Коэффициент мощности - 0.8
- Максимальная мощность двигателя - 11 кВт