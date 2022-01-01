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Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
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Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
    Арт. fubag_659
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
    Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES
      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES

      Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS 7000 DA ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_659

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG DS 7000 DA ES для удобства транспортировки оснащена колесной базой, которая значительно облегчает перемещение агрегата от одной рабочей точки к другой. Данный генератор универсален - с помощью него можно осуществить энергоснабжение как однофазных, так и трехфазных потребителей. Низкий расход топлива дает возможность автономной работы электростанции без дозаправки в течение 5.1 часов (при 3/4 нагрузке).

        Преимущества

        • Отлично подходит на роль источника электроэнергии при резервировании сети в загородном доме, торговой точке, на небольшом предприятии, в качестве источника питания оборудования высокой мощности на стройплощадке
        • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
        • Цифровой дисплей
        • Система AVR
        • Легкий запуск при отрицательных температурах за счет системы подогрева воздуха во впускном коллекторе
        • Система защитного отключения при понижении уровня масла
        • Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания
        • Возможность подключения блока автоматики
        • Максимальная мощность - 7 кВА
        • Коэффициент мощности - 0.8
        • Максимальная мощность двигателя - 11 кВт