Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES

Преимущества

Профессиональный OHV-двигатель FUBAG

Система перевода двигателя в экономичный режим

Защита от перегрузки с системой быстрого сброса, а также защита низкого уровня масла и короткого замыкания

Автоматический декомпрессор

Время работы при 3/4 нагрузки - 7.5 часов

Качественное исполнение

Долгий срок службы





Инверторная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG TI 7000 A - однофазный агрегат, который отлично подходит для использования на строительной площадке, в загородном доме, на даче.