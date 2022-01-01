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Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
    Арт. fubag_622
    Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
    Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
    Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
      Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
      Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
      Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES

      Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_622

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG TI 7000 A - однофазный агрегат, который отлично подходит для использования на строительной площадке, в загородном доме, на даче.

        Преимущества

        • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
        • Система перевода двигателя в экономичный режим
        • Защита от перегрузки с системой быстрого сброса, а также защита низкого уровня масла и короткого замыкания
        • Автоматический декомпрессор
        • Время работы при 3/4 нагрузки - 7.5 часов
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы