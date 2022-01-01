Электростанция инверторная Fubag TI 7000 A ES
Арт. fubag_622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Инверторная электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG TI 7000 A - однофазный агрегат, который отлично подходит для использования на строительной площадке, в загородном доме, на даче.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
- Система перевода двигателя в экономичный режим
- Защита от перегрузки с системой быстрого сброса, а также защита низкого уровня масла и короткого замыкания
- Автоматический декомпрессор
- Время работы при 3/4 нагрузки - 7.5 часов
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы