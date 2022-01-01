Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
Арт. fubag_650
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Уровень шума, дБ
|73
|
Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 представляет собой мощное оборудование, которое активно используется мобильными ремонтными бригадами. Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 9 часов непрерывной работы при 3/4 нагрузки. Многофункциональный дисплей служит для визуального контроля над основными параметрами. Электростартер позволяет легко и максимально быстро запустить устройство. Рама изготавливается из труб диаметром 32 мм, что гарантирует надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Преимущества
- Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WS 230 DDC ES 838238 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы
- Максимальная мощность - 7 кВА
- Профессиональный OHV двигатель FUBAG
- Усиленная рама
- Сварка на постоянном токе
- Продолжительная мощность (СОР) - 5/2х3 кВт
- Сварочный ток при ПВ 60% и температуре 40 градусов - 190А
- Байонетные разъемы для моментального подключения сварочных кабелей
- Защита от перегрузки
- Возможность установки комплекта колес и ручек (приобретаются отдельно)
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки