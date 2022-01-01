Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES

Преимущества

Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WS 230 DDC ES 838238 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы

Максимальная мощность - 7 кВА

Профессиональный OHV двигатель FUBAG

Усиленная рама

Сварка на постоянном токе

Продолжительная мощность (СОР) - 5/2х3 кВт

Сварочный ток при ПВ 60% и температуре 40 градусов - 190А

Байонетные разъемы для моментального подключения сварочных кабелей

Защита от перегрузки

Возможность установки комплекта колес и ручек (приобретаются отдельно)

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 представляет собой мощное оборудование, которое активно используется мобильными ремонтными бригадами. Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 9 часов непрерывной работы при 3/4 нагрузки. Многофункциональный дисплей служит для визуального контроля над основными параметрами. Электростартер позволяет легко и максимально быстро запустить устройство. Рама изготавливается из труб диаметром 32 мм, что гарантирует надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации.