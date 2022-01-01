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Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
    Арт. fubag_650
    Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
    Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
    Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
      Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
      Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES
      Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES

      Электростанция сварочная Fubag WS 230 DDC ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_650

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Уровень шума, дБ
      		73
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS 230 DDC ES 838238 представляет собой мощное оборудование, которое активно используется мобильными ремонтными бригадами. Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 9 часов непрерывной работы при 3/4 нагрузки. Многофункциональный дисплей служит для визуального контроля над основными параметрами. Электростартер позволяет легко и максимально быстро запустить устройство. Рама изготавливается из труб диаметром 32 мм, что гарантирует надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации.

        Преимущества

        • Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WS 230 DDC ES 838238 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы
        • Максимальная мощность - 7 кВА
        • Профессиональный OHV двигатель FUBAG
        • Усиленная рама
        • Сварка на постоянном токе
        • Продолжительная мощность (СОР) - 5/2х3 кВт
        • Сварочный ток при ПВ 60% и температуре 40 градусов - 190А
        • Байонетные разъемы для моментального подключения сварочных кабелей
        • Защита от перегрузки
        • Возможность установки комплекта колес и ручек (приобретаются отдельно)
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки