Электроталь Jet 3SS-1C-6.0 м JE312000

lt p a gn="justify" Тельферы типа SS оснащены вентиляторными электродвигателями мощностью от 0,65 кВт до 1,5 кВт. Зубчатые передачи смазаны на весь срок службы, не требуется замена масла. Все модели поставляются с защитой от перегрузок (предохранительная муфта), контейнером для хранения цепи и прочными закаленными крюками с возможностью поворота на 360 amp deg для удобной фиксации груза. У однофазных моделей прочный пусковой выключатель, поэтому не требуется установка механического центробежного выключателя и переключателя полярности. Быстроразъемные провода выключателя и кнопок управления облегчают установку, а электромагнитный тормоз постоянного тока фиксирует груз в случае прекращения подачи тока. lt / lt lt Разработана для использования в промышленности и на производстве lt / lt Грузоподъемность тельфера от 0,5 до 5 тонн, однофазные и трехфазные модели lt / lt Высота подъема 3 м, 4,5 м и 6 м, возможность заказа электрического тельфера с необходимой высотой подъема lt / lt Простота в эксплуатации и техническом обслуживании lt / lt Полностью закрытая стальная рама с защитным порошковым покрытием lt / lt Зубчатые передачи смазаны на весь срок службы, не требуется замена масла lt / lt Мощный вентиляторный двигатель с защитой от перегрузок или с защитой противоположной фазы lt / lt Однофазные модели с защитой от перегрузок lt / lt Трехфазные модели с защитой противоположной фазы lt / lt Можно работать при 50Гц с 16% снижением скорости подъема груза lt / lt Поставляется с контейнером для хранения цепи lt / lt Надежный электромагнитный тормоз постоянного тока позволяет удерживать груз в случае прекращения подачи тока lt / lt Быстроразъемные соединения для выключателей и кнопок управления lt / lt Концевые выключатели (вверху и внизу) для ограничения хода по высоте lt / lt Диаметр грузоподъемной цепи 8 x 24 мм lt / lt Коэффициент рабочего цикла для электрических тельферов 230 В amp 25%: 12 минут непрерывной работы в час, или 1 минута работы – 4 минуты перерыв lt / lt Коэффициент рабочего цикла для электрических тельферов 380 В – 30%: 18 минут непрерывной работы в час, или 1 минута работы – 3 минуты перерыв lt / lt /