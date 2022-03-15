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Электроталь Jet WHR-18-200 JE 10700501
5.0
2
Найти аналог
Передвижные тельферы
    Электроталь Jet WHR-18-200 JE 10700501
    Арт. Х12403649103
    5.0
    2
    Электроталь Jet WHR-18-200 JE 10700501

      Электроталь Jet WHR-18-200 JE 10700501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		18
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроталь JET WRH-18-200 10700501 поднимает груз массой 200 кг на высоту 9 метров со скоростью 5 м/мин (при использовании 2 тросов). В случае работы с объектами весом до 100 кг возможен подъем на уровень 18 метров со скоростью 10 м/мин (задействован один трос). Двигатель мощностью 450 Вт отличается стабильностью продолжительной работы. Для безопасной эксплуатации предусматривается ограничитель подъема

        Преимущества

        • Простота управления
        • Прочный и долговечный стальной трос
        • Возможность подъема груза одним и двумя тросами
        • Широкая сфера применения электротали JET WRH-18-200 10700501
        • Защитная скоба крюка для надежного закрепления груза