Электроталь Jet WHR-18-200 JE 10700501
Арт. Х12403649103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|18
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Напряжение, В
|220
- Электроталь JET WRH-18-200 10700501 поднимает груз массой 200 кг на высоту 9 метров со скоростью 5 м/мин (при использовании 2 тросов). В случае работы с объектами весом до 100 кг возможен подъем на уровень 18 метров со скоростью 10 м/мин (задействован один трос). Двигатель мощностью 450 Вт отличается стабильностью продолжительной работы. Для безопасной эксплуатации предусматривается ограничитель подъема
Преимущества
- Простота управления
- Прочный и долговечный стальной трос
- Возможность подъема груза одним и двумя тросами
- Широкая сфера применения электротали JET WRH-18-200 10700501
- Защитная скоба крюка для надежного закрепления груза