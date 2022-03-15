Электроталь Jet WHR-18-200 JE 10700501

Преимущества

Простота управления

Прочный и долговечный стальной трос

Возможность подъема груза одним и двумя тросами

Широкая сфера применения электротали JET WRH-18-200 10700501

Защитная скоба крюка для надежного закрепления груза

Электроталь JET WRH-18-200 10700501 поднимает груз массой 200 кг на высоту 9 метров со скоростью 5 м/мин (при использовании 2 тросов). В случае работы с объектами весом до 100 кг возможен подъем на уровень 18 метров со скоростью 10 м/мин (задействован один трос). Двигатель мощностью 450 Вт отличается стабильностью продолжительной работы. Для безопасной эксплуатации предусматривается ограничитель подъема