Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450
Арт. X186127148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5
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Мощность, кВт
|1.4
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Ширина скашивания леской, см
|46
- Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450 применяется на приусадебных участках. Отличается высокой мощностью. Имеет нож и катушку с леской, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Благодаря разборной штанге, инструмент компактен во время транспортировки и хранения. Эргономичные ручки обеспечивают комфорт при работе.
Преимущества
- Штанга разбирается - удобство при хранении и транспортировке триммера
- Два режущих элемента: леска и нож
- Высокая производительность
- Кожух защищает режущий элемент от повреждений
- Отсутствие выхлопных газов
- Регулируемая велосипедная рукоятка
- Нож для обрезки лески на определенную длину
- Малошумность электротриммера HOME GARDEN EG 1450 250309015