Преимущества

Штанга разбирается - удобство при хранении и транспортировке триммера

Два режущих элемента: леска и нож

Высокая производительность

Кожух защищает режущий элемент от повреждений

Отсутствие выхлопных газов

Регулируемая велосипедная рукоятка

Нож для обрезки лески на определенную длину

Малошумность электротриммера HOME GARDEN EG 1450 250309015

Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450 применяется на приусадебных участках. Отличается высокой мощностью. Имеет нож и катушку с леской, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Благодаря разборной штанге, инструмент компактен во время транспортировки и хранения. Эргономичные ручки обеспечивают комфорт при работе.