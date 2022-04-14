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Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450
4.5
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450
    Арт. X186127148
    4.5
    2
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450
      Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450
      Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450

      Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186127148
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5
      Мощность, кВт
      		1.4
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Patriot HOME GARDEN EG 1450 применяется на приусадебных участках. Отличается высокой мощностью. Имеет нож и катушку с леской, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Благодаря разборной штанге, инструмент компактен во время транспортировки и хранения. Эргономичные ручки обеспечивают комфорт при работе.

        Преимущества

        • Штанга разбирается - удобство при хранении и транспортировке триммера
        • Два режущих элемента: леска и нож
        • Высокая производительность
        • Кожух защищает режущий элемент от повреждений
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Регулируемая велосипедная рукоятка
        • Нож для обрезки лески на определенную длину
        • Малошумность электротриммера HOME GARDEN EG 1450 250309015