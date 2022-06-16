Электрический котел Элвин ЭВП-12

Преимущества

Мощность оборудования – 12000 Вт

Подключается к электросети с номинальным напряжением 3 ~380 В

Масса электрического прибора не превышает 15 кг

Габаритные размеры корпуса климатического оборудования – 660 x 270 x 140 мм

Надежная теплоизоляция корпуса обеспечивается наличием двойного теплоотражающего слоя

Функция тепловой защиты от перегрева повышает безопасность эксплуатации. Агрегат Элвин укомплектован термоограничителем (90 °С)

Гарантируется эффективное отопление пространства суммарной площадью не более 120 м 2

Показатель температуры воды настраивается: от 30 до 80 °C

Вместо биметаллических термостатов в отопительном оборудовании Элвин используются капиллярные, оснащенные выносным датчиком. Благодаря этому обеспечивается высокая точность контроля температуры

Электрический котел отопления Элвин ЭВП-12 представляет собой климатическую технику, которая ориентирована на бытовую эксплуатацию. Устанавливается в отопительные системы с давлением, не превышающим 0,30 МПа (30 метров водяного столба). Подойдет для больших частных и дачных домов, коттеджей. Возможна эксплуатация как в качестве автономного источника тепла, так и совместного с твердотопливными, газовыми отопительными котлами.В роли теплоносителя, используемого котлом, выступает водопроводная вода. Также вы можете использовать низкотемпературные незамерзающие вещества, которые не имеют механических примесей, а также сертифицированы для применения в системах отопления.