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Электрический котел Элвин ЭВП-12
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Элвин ЭВП-12
    Арт. О00000007288
    5.0
    2
    Электрический котел Элвин ЭВП-12

      Электрический котел Элвин ЭВП-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007288
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Элвин
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел отопления Элвин ЭВП-12 представляет собой климатическую технику, которая ориентирована на бытовую эксплуатацию. Устанавливается в отопительные системы с давлением, не превышающим 0,30 МПа (30 метров водяного столба). Подойдет для больших частных и дачных домов, коттеджей. Возможна эксплуатация как в качестве автономного источника тепла, так и совместного с твердотопливными, газовыми отопительными котлами.В роли теплоносителя, используемого котлом, выступает водопроводная вода. Также вы можете использовать низкотемпературные незамерзающие вещества, которые не имеют механических примесей, а также сертифицированы для применения в системах отопления.

        Преимущества

        • Мощность оборудования – 12000 Вт
        • Подключается к электросети с номинальным напряжением 3 ~380 В
        • Масса электрического прибора не превышает 15 кг
        • Габаритные размеры корпуса климатического оборудования – 660 x 270 x 140 мм
        • Надежная теплоизоляция корпуса обеспечивается наличием двойного теплоотражающего слоя
        • Функция тепловой защиты от перегрева повышает безопасность эксплуатации. Агрегат Элвин укомплектован термоограничителем (90 °С)
        • Гарантируется эффективное отопление пространства суммарной площадью не более 120 м2
        • Показатель температуры воды настраивается: от 30 до 80 °C
        • Вместо биметаллических термостатов в отопительном оборудовании Элвин используются капиллярные, оснащенные выносным датчиком. Благодаря этому обеспечивается высокая точность контроля температуры