Электрический котел Элвин ЭВП-3
Арт. О00000007283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел отопления Элвин ЭВП-3 представляет собой климатическое оборудование, которое оптимально подойдет для эксплуатации в бытовых условиях. Он может использоваться в частном доме или коттедже, на даче. Применяется в качестве теплоисточника для отопительных систем: автономного или совместного с котлами, использующими газ или твердые виды топлива. Давление систем отопления, к которым подключается климатическая техника Элвин, не должно превышать 0,30 МПа.В качестве теплоносителя помимо водопроводной воды может применяться сертифицированная низкотемпературная жидкость, предназначенная для эксплуатации в системах отопления и лишенная механических примесей. Прибор безопасен, ориентирован на длительный период эксплуатации. Имеется защита от перегрева, представленная термоограничителем (90 °C).
Преимущества
- Компактный агрегат имеет габаритные размеры 520 x 270 x 140 мм
- Номинальная мощность оборудования составляет 3000 Вт
- Климатический прибор функционирует от электросети с напряжением ~220 В
- Температура воды настраивается в диапазоне 30...80 °C
- Вес электрического отопительного прибора – не более 9 кг
- Входной патрубок при монтаже переустанавливается с правого на левое (универсальное расположение)
- Возможен эффективный обогрев помещений суммарной площадью не более 30 м2 (если котел используется в качестве основного теплоисточника)
- Полимерное покрытие, устойчивое к образованию коррозии, а также выцветанию, высоким температурам