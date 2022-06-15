Электрический котел Элвин ЭВП-3

Преимущества

Компактный агрегат имеет габаритные размеры 520 x 270 x 140 мм

Номинальная мощность оборудования составляет 3000 Вт

Климатический прибор функционирует от электросети с напряжением ~220 В

Температура воды настраивается в диапазоне 30...80 °C

Вес электрического отопительного прибора – не более 9 кг

Входной патрубок при монтаже переустанавливается с правого на левое (универсальное расположение)

Возможен эффективный обогрев помещений суммарной площадью не более 30 м 2 (если котел используется в качестве основного теплоисточника)

(если котел используется в качестве основного теплоисточника) Полимерное покрытие, устойчивое к образованию коррозии, а также выцветанию, высоким температурам

Электрический котел отопления Элвин ЭВП-3 представляет собой климатическое оборудование, которое оптимально подойдет для эксплуатации в бытовых условиях. Он может использоваться в частном доме или коттедже, на даче. Применяется в качестве теплоисточника для отопительных систем: автономного или совместного с котлами, использующими газ или твердые виды топлива. Давление систем отопления, к которым подключается климатическая техника Элвин, не должно превышать 0,30 МПа.В качестве теплоносителя помимо водопроводной воды может применяться сертифицированная низкотемпературная жидкость, предназначенная для эксплуатации в системах отопления и лишенная механических примесей. Прибор безопасен, ориентирован на длительный период эксплуатации. Имеется защита от перегрева, представленная термоограничителем (90 °C).