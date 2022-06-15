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Электрический котел Элвин ЭВП-3
5.0
1
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Элвин ЭВП-3
    Арт. О00000007283
    5.0
    1
    Электрический котел Элвин ЭВП-3

      Электрический котел Элвин ЭВП-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007283
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Элвин
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел отопления Элвин ЭВП-3 представляет собой климатическое оборудование, которое оптимально подойдет для эксплуатации в бытовых условиях. Он может использоваться в частном доме или коттедже, на даче. Применяется в качестве теплоисточника для отопительных систем: автономного или совместного с котлами, использующими газ или твердые виды топлива. Давление систем отопления, к которым подключается климатическая техника Элвин, не должно превышать 0,30 МПа.В качестве теплоносителя помимо водопроводной воды может применяться сертифицированная низкотемпературная жидкость, предназначенная для эксплуатации в системах отопления и лишенная механических примесей. Прибор безопасен, ориентирован на длительный период эксплуатации. Имеется защита от перегрева, представленная термоограничителем (90 °C).

        Преимущества

        • Компактный агрегат имеет габаритные размеры 520 x 270 x 140 мм
        • Номинальная мощность оборудования составляет 3000 Вт
        • Климатический прибор функционирует от электросети с напряжением ~220 В
        • Температура воды настраивается в диапазоне 30...80 °C
        • Вес электрического отопительного прибора – не более 9 кг
        • Входной патрубок при монтаже переустанавливается с правого на левое (универсальное расположение)
        • Возможен эффективный обогрев помещений суммарной площадью не более 30 м2 (если котел используется в качестве основного теплоисточника)
        • Полимерное покрытие, устойчивое к образованию коррозии, а также выцветанию, высоким температурам