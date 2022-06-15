Электрический котел Элвин ЭВП-4,5

Преимущества

Мощность климатического оборудования составляет 4500 Вт

Габаритные размеры прибора – 520 x 270 x 140 мм

Масса отопительного котла составляет не более 9 кг

Модель ориентирована на подключение к электросети с номинальным напряжением ~220 В

Температура нагревания воды регулируется в диапазоне 30…80 °C

За безопасность эксплуатации оборудования отвечает тепловая защита от перегрева. Устройство оснащено термоограничителем (90 °C)

Имеется капиллярный термостат, благодаря которому температура контролируется с высокой точностью. Есть выносной датчик

Расположение входного патрубка – универсальное

Электрический котел отопления Элвин ЭВП-4,5 представляет собой климатическое оборудование, которое применяется в качестве теплоисточника отопительных систем в частных и дачных домах, коттеджах. Подойдет для автономной работы, а также совместно с газовыми котлами, моделями, использующими твердые и другие виды топлива. Модель ориентирована на установку в системах отопления, рабочее давление которых не превышает 0,30 МПа.Электрический котел Элвин имеет компактные габариты и небольшой вес корпуса, за счет чего легко фиксируется на стене и не занимает полезное пространство. В качестве теплоносителя используется водопроводная вода. Кроме того, есть возможность применять вещества, которые сертифицированы в качестве теплоносителя для систем отопления (низкотемпературные, незамерзающие, без механических примесей). Срок службы прибора, заявленный производителем, составляет 7 лет.