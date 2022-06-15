Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический котел Элвин ЭВП-4,5
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Элвин ЭВП-4,5
    Арт. О00000007285
    5.0
    2
    Электрический котел Элвин ЭВП-4,5

      Электрический котел Элвин ЭВП-4,5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007285
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Элвин
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел отопления Элвин ЭВП-4,5 представляет собой климатическое оборудование, которое применяется в качестве теплоисточника отопительных систем в частных и дачных домах, коттеджах. Подойдет для автономной работы, а также совместно с газовыми котлами, моделями, использующими твердые и другие виды топлива. Модель ориентирована на установку в системах отопления, рабочее давление которых не превышает 0,30 МПа.Электрический котел Элвин имеет компактные габариты и небольшой вес корпуса, за счет чего легко фиксируется на стене и не занимает полезное пространство. В качестве теплоносителя используется водопроводная вода. Кроме того, есть возможность применять вещества, которые сертифицированы в качестве теплоносителя для систем отопления (низкотемпературные, незамерзающие, без механических примесей). Срок службы прибора, заявленный производителем, составляет 7 лет.

        Преимущества

        • Мощность климатического оборудования составляет 4500 Вт
        • Габаритные размеры прибора – 520 x 270 x 140 мм
        • Масса отопительного котла составляет не более 9 кг
        • Модель ориентирована на подключение к электросети с номинальным напряжением ~220 В
        • Температура нагревания воды регулируется в диапазоне 30…80 °C
        • За безопасность эксплуатации оборудования отвечает тепловая защита от перегрева. Устройство оснащено термоограничителем (90 °C)
        • Имеется капиллярный термостат, благодаря которому температура контролируется с высокой точностью. Есть выносной датчик
        • Расположение входного патрубка – универсальное