Электрический котел Элвин ЭВП-6

Преимущества

Номинальная мощность отопительного котла Элвин – 6000 Вт

Предназначен для эффективного обслуживания помещений с рекомендуемой суммарной площадью не более 60 м 2

Габаритные размеры отопительного оборудования составляют 620 x 270 x 140 мм

Масса агрегата не превышает 12 кг

Функционирует от электросети с номинальным напряжением 220 или 3~380 В

7 лет – срок службы, на который ориентирован прибор

Модель оснащена защитой от перегрева, продлевающей период эксплуатации, повышающей безопасность

Универсальное расположение входного патрубка

Регулировка температуры нагрева воды в диапазоне 30...80 °C

Наличие капиллярного термостата с выносным датчиком, с большей точностью (по сравнению с биметаллическими аналогами) контролирующего температуру

Электрический котел отопления Элвин ЭВП-6 представляет собой оборудование, которое используется для прогревания помещений дачных и частных домов, коттеджей. Возможна эксплуатация в качестве автономного теплоисточника, а также совместно с отопительными котлами, использующими газ, твердые и иные разновидности топлива.В качестве теплоносителя модель применяет водопроводную воду. Кроме того, возможна эксплуатация низкотемпературных незамерзающих жидкостей, которые лишены механических примесей, а также сертифицированы в качестве теплоносителя для систем отопления.