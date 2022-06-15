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Электрический котел Элвин ЭВП-6
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Элвин ЭВП-6
    Арт. О00000007286
    5.0
    2
    Электрический котел Элвин ЭВП-6

      Электрический котел Элвин ЭВП-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007286
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Элвин
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел отопления Элвин ЭВП-6 представляет собой оборудование, которое используется для прогревания помещений дачных и частных домов, коттеджей. Возможна эксплуатация в качестве автономного теплоисточника, а также совместно с отопительными котлами, использующими газ, твердые и иные разновидности топлива.В качестве теплоносителя модель применяет водопроводную воду. Кроме того, возможна эксплуатация низкотемпературных незамерзающих жидкостей, которые лишены механических примесей, а также сертифицированы в качестве теплоносителя для систем отопления.

        Преимущества

        • Номинальная мощность отопительного котла Элвин – 6000 Вт
        • Предназначен для эффективного обслуживания помещений с рекомендуемой суммарной площадью не более 60 м2
        • Габаритные размеры отопительного оборудования составляют 620 x 270 x 140 мм
        • Масса агрегата не превышает 12 кг
        • Функционирует от электросети с номинальным напряжением 220 или 3~380 В
        • 7 лет – срок службы, на который ориентирован прибор
        • Модель оснащена защитой от перегрева, продлевающей период эксплуатации, повышающей безопасность
        • Универсальное расположение входного патрубка
        • Регулировка температуры нагрева воды в диапазоне 30...80 °C
        • Наличие капиллярного термостата с выносным датчиком, с большей точностью (по сравнению с биметаллическими аналогами) контролирующего температуру