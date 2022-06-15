Электрический котел Элвин ЭВП-6
Арт. О00000007286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел отопления Элвин ЭВП-6 представляет собой оборудование, которое используется для прогревания помещений дачных и частных домов, коттеджей. Возможна эксплуатация в качестве автономного теплоисточника, а также совместно с отопительными котлами, использующими газ, твердые и иные разновидности топлива.В качестве теплоносителя модель применяет водопроводную воду. Кроме того, возможна эксплуатация низкотемпературных незамерзающих жидкостей, которые лишены механических примесей, а также сертифицированы в качестве теплоносителя для систем отопления.
Преимущества
- Номинальная мощность отопительного котла Элвин – 6000 Вт
- Предназначен для эффективного обслуживания помещений с рекомендуемой суммарной площадью не более 60 м2
- Габаритные размеры отопительного оборудования составляют 620 x 270 x 140 мм
- Масса агрегата не превышает 12 кг
- Функционирует от электросети с номинальным напряжением 220 или 3~380 В
- 7 лет – срок службы, на который ориентирован прибор
- Модель оснащена защитой от перегрева, продлевающей период эксплуатации, повышающей безопасность
- Универсальное расположение входного патрубка
- Регулировка температуры нагрева воды в диапазоне 30...80 °C
- Наличие капиллярного термостата с выносным датчиком, с большей точностью (по сравнению с биметаллическими аналогами) контролирующего температуру