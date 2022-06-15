Электрический котел Элвин ЭВП-9
Арт. О00000007287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Электрический котел отопления Элвин ЭВП-9 представляет собой отопительное оборудование, которое используется для обогрева жилых помещений в частных домах, коттеджах, на дачах. В качестве теплоносителя используется водопроводная вода. Также есть возможность применять низкотемпературную жидкость, которая сертифицирована в качестве теплоносителя для отопительных систем. Оборудование может использоваться как основной источник тепла, если суммарная площадь всех обслуживаемых помещений составляет не менее 90 м2.Корпус котла компактный и эргономичный. Занимает мало места (габаритные размеры 660 x 270 x 140 мм), имеет небольшой вес (13 кг). Благодаря этому подвешивается на стену, не занимая полезное пространство.
Преимущества
- Котел отопления имеет номинальную мощность 9000 Вт
- Ориентирован на подключение к электросети с номинальным напряжением 380 В
- Эффективное отопление пространства до 90 м2
- Прибор защищен от перегрева (есть термоограничитель 90 °С), что обеспечивает безопасность эксплуатации
- Капиллярный термостат с выносным датчиком, гарантирующий высокую точность температурного контроля
- Полимерное лакокрасочное покрытие устройства устойчиво к образованию коррозии и механическим воздействиям