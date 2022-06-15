Электрический котел Элвин ЭВП-9

Преимущества

Котел отопления имеет номинальную мощность 9000 Вт

Ориентирован на подключение к электросети с номинальным напряжением 380 В

Эффективное отопление пространства до 90 м 2

Прибор защищен от перегрева (есть термоограничитель 90 °С), что обеспечивает безопасность эксплуатации

Капиллярный термостат с выносным датчиком, гарантирующий высокую точность температурного контроля

Полимерное лакокрасочное покрытие устройства устойчиво к образованию коррозии и механическим воздействиям

Электрический котел отопления Элвин ЭВП-9 представляет собой отопительное оборудование, которое используется для обогрева жилых помещений в частных домах, коттеджах, на дачах. В качестве теплоносителя используется водопроводная вода. Также есть возможность применять низкотемпературную жидкость, которая сертифицирована в качестве теплоносителя для отопительных систем. Оборудование может использоваться как основной источник тепла, если суммарная площадь всех обслуживаемых помещений составляет не менее 90 м.Корпус котла компактный и эргономичный. Занимает мало места (габаритные размеры 660 x 270 x 140 мм), имеет небольшой вес (13 кг). Благодаря этому подвешивается на стену, не занимая полезное пространство.