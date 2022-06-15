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Электрический котел Элвин ЭВП-9
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Элвин ЭВП-9
    Арт. О00000007287
    5.0
    2
    Электрический котел Элвин ЭВП-9

      Электрический котел Элвин ЭВП-9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007287
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Элвин
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел отопления Элвин ЭВП-9 представляет собой отопительное оборудование, которое используется для обогрева жилых помещений в частных домах, коттеджах, на дачах. В качестве теплоносителя используется водопроводная вода. Также есть возможность применять низкотемпературную жидкость, которая сертифицирована в качестве теплоносителя для отопительных систем. Оборудование может использоваться как основной источник тепла, если суммарная площадь всех обслуживаемых помещений составляет не менее 90 м2.Корпус котла компактный и эргономичный. Занимает мало места (габаритные размеры 660 x 270 x 140 мм), имеет небольшой вес (13 кг). Благодаря этому подвешивается на стену, не занимая полезное пространство.

        Преимущества

        • Котел отопления имеет номинальную мощность 9000 Вт
        • Ориентирован на подключение к электросети с номинальным напряжением 380 В
        • Эффективное отопление пространства до 90 м2
        • Прибор защищен от перегрева (есть термоограничитель 90 °С), что обеспечивает безопасность эксплуатации
        • Капиллярный термостат с выносным датчиком, гарантирующий высокую точность температурного контроля
        • Полимерное лакокрасочное покрытие устройства устойчиво к образованию коррозии и механическим воздействиям