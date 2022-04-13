Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
Арт. X39380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Защита от перегрева
|Да
- Электроводонагреватель проточный GARANTERM GFP 50 combi, отличается компактностью и эргономичностью корпуса. Установлен современный информационный дисплей. Позволяет наладить ГВС и всегда иметь горячую воду для умывания или комфортного мытья посуды. Представленное устройство имеет передовое интуитивное управление и отличается компактностью и эргономичностью корпуса.
Преимущества
- Безнапорный водонагреватель позволяет приготовлять горячую воду в дачных, домашних условиях, где нагрузка на электросеть не должна быть большой
- В аппарате предусмотрен высокий класс влагозащищенности
- Прибор оснащен медным ТЭНом, который расположен внутри герметичной медной колбы, что минимизирует риск образования накипи
- Модели укомплектованы душевой насадкой и кухонным краном