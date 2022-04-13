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Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
5.0
2
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
    Арт. X39380
    5.0
    2
    Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
    Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
    Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
    Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
      Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
      Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
      Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi
      Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi

      Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X39380
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Garanterm
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроводонагреватель проточный GARANTERM GFP 50 combi, отличается компактностью и эргономичностью корпуса. Установлен современный информационный дисплей. Позволяет наладить ГВС и всегда иметь горячую воду для умывания или комфортного мытья посуды. Представленное устройство имеет передовое интуитивное управление и отличается компактностью и эргономичностью корпуса.

        Преимущества

        • Безнапорный водонагреватель позволяет приготовлять горячую воду в дачных, домашних условиях, где нагрузка на электросеть не должна быть большой
        • В аппарате предусмотрен высокий класс влагозащищенности
        • Прибор оснащен медным ТЭНом, который расположен внутри герметичной медной колбы, что минимизирует риск образования накипи
        • Модели укомплектованы душевой насадкой и кухонным краном