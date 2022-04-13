Проточный водонагреватель электрический Garanterm GFP 50 combi

Электроводонагреватель проточный GARANTERM GFP 50 combi, отличается компактностью и эргономичностью корпуса. Установлен современный информационный дисплей. Позволяет наладить ГВС и всегда иметь горячую воду для умывания или комфортного мытья посуды. Представленное устройство имеет передовое интуитивное управление и отличается компактностью и эргономичностью корпуса.

Преимущества