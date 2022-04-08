Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
Арт. X16910802438
Характеристики
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Производитель
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Цвет
|белый
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина
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Проточный
|Нет
- Подходит к магистральным фильтрам стандарта 10ВВ. Удаляет песок, ржавчину, ил, частицы до 50 мкм.
Преимущества
- Обладает более высокой стабильностью работы в условии низкого давления в системе водоснабжения
- Изготовлен из высококачественной полипропиленовой нити, пригодной для контакта с пищевыми продуктами