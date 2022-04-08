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Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
5.0
2
300 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
    Арт. X16910802438
    5.0
    2
    Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)

      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802438
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EcoFilter
      Цвет
      		белый
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Проточный
      		Нет
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подходит к магистральным фильтрам стандарта 10ВВ. Удаляет песок, ржавчину, ил, частицы до 50 мкм.

        Преимущества

        • Обладает более высокой стабильностью работы в условии низкого давления в системе водоснабжения
        • Изготовлен из высококачественной полипропиленовой нити, пригодной для контакта с пищевыми продуктами