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Элемент питания Duracell Basic 9V 6LR61
5.0
2
470 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell Basic 9V 6LR61
    Арт. 77777X79218
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell Basic 9V 6LR61

      Элемент питания Duracell Basic 9V 6LR61

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X79218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		крона(6LR61;6F22;6KR61)
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Батарейки щелочные Duracell Basic 6lr61 крона 9v являются одним из самых надежных элементов питания приборов самого разного назначения. Девятивольтовые батарейки типа Крона широко используются для обеспечения работы строительных приборов для измерения, навигаторах, электрошокерах, портативном звуковом оборудовании и сигнализациях. Элемент питания 6lr61 9v от этого производителя отличается не только эффективным произведением тока, но и способностью долго сохранять заряд при неиспользовании, что полезно, учитывая частоту эксплуатации приборов. Купить DURACELL Basic 9v 6lr61 будет хорошим решением для малогабаритного, но энергоемкого оборудования.

        Преимущества батарейки крона DURACELL 9v 6lr61:

        • Производительность;
        • Надежность;
        • Долгий срок службы.

        Комплектация:

        • Батарейка;
        • Упаковка.