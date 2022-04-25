Элемент питания Duracell Basic 9V 6LR61

Батарейки щелочные Duracell Basic 6lr61 крона 9v являются одним из самых надежных элементов питания приборов самого разного назначения. Девятивольтовые батарейки типа Крона широко используются для обеспечения работы строительных приборов для измерения, навигаторах, электрошокерах, портативном звуковом оборудовании и сигнализациях. Элемент питания 6lr61 9v от этого производителя отличается не только эффективным произведением тока, но и способностью долго сохранять заряд при неиспользовании, что полезно, учитывая частоту эксплуатации приборов. Купить DURACELL Basic 9v 6lr61 будет хорошим решением для малогабаритного, но энергоемкого оборудования.

Преимущества батарейки крона DURACELL 9v 6lr61:

Производительность;

Надежность;

Долгий срок службы.

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