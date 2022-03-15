Батарейка DURACELL LR6 MN1500 BL2 NEW

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Батарейка Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-2, 6009 используется для питания устройств с низким и средним энергопотреблением. Это могут быть детские игрушки, фонарики, CD - и MD проигрыватели, работающие на элементах питания типа АА. Батарейка имеет надежную конструкцию, не допускающую протеканий. Элемент питания работает и хранится имеет индивидуальную экономичную упаковку.