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Батарейка DURACELL LR6 MN1500 BL2 NEW
5.0
2
Найти аналог
Элементы питания
    Батарейка DURACELL LR6 MN1500 BL2 NEW
    Арт. X79201
    5.0
    2

      Батарейка DURACELL LR6 MN1500 BL2 NEW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X79201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Напряжение, В
      		1.2
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарейка Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-2, 6009 используется для питания устройств с низким и  средним энергопотреблением. Это могут быть детские игрушки, фонарики, CD - и MD проигрыватели, работающие на элементах питания типа АА. Батарейка имеет надежную конструкцию, не допускающую протеканий. Элемент питания работает и хранится имеет индивидуальную экономичную упаковку.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала