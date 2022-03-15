Батарейка DURACELL LR6 MN1500 BL2 NEW
Арт. X79201
Характеристики
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Производитель
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Напряжение, В
|1.2
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Количество в упаковке, шт
|1
- Батарейка Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-2, 6009 используется для питания устройств с низким и средним энергопотреблением. Это могут быть детские игрушки, фонарики, CD - и MD проигрыватели, работающие на элементах питания типа АА. Батарейка имеет надежную конструкцию, не допускающую протеканий. Элемент питания работает и хранится имеет индивидуальную экономичную упаковку.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлен из высокотехнологичного материала