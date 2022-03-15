Батарейка Energizer MAXIMUM LR03 BL4

Элемент питания Energizer LR03 Max подходит для использования в различных высокотехнологичных приборах. С ним ваш гаджет проработает в 8-10 раз дольше, чем с обычной батарейкой. С этим элементом питания, техника всегда будет готова к работе и не подведет вас в самый нужный момент. Он особенно эффективен в изделиях с высоким и средним потреблением энергии, таких как плееры, фонари, фотовспышки, электронные игрушки, переносные ТВ.