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Батарейка Energizer MAXIMUM LR03 BL4
4.5
10
Найти аналог
Элементы питания
    Батарейка Energizer MAXIMUM LR03 BL4
    Арт. X792149
    4.5
    10
    Батарейка Energizer MAXIMUM LR03 BL4

      Батарейка Energizer MAXIMUM LR03 BL4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X792149
      4.5
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Электролит
      		алкалиновый
      Напряжение, В
      		1.5
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Элемент питания Energizer LR03 Max подходит для использования в различных высокотехнологичных приборах. С ним ваш гаджет проработает в 8-10 раз дольше, чем с обычной батарейкой. С этим элементом питания, техника всегда будет готова к работе и не подведет вас в самый нужный момент. Он особенно эффективен в изделиях с высоким и средним потреблением энергии, таких как плееры, фонари, фотовспышки, электронные игрушки, переносные ТВ.