Батарейка Energizer MAXIMUM LR03 BL4
Арт. X792149
Характеристики
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Производитель
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Электролит
|алкалиновый
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Напряжение, В
|1.5
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Количество в упаковке, шт
|1
- Элемент питания Energizer LR03 Max подходит для использования в различных высокотехнологичных приборах. С ним ваш гаджет проработает в 8-10 раз дольше, чем с обычной батарейкой. С этим элементом питания, техника всегда будет готова к работе и не подведет вас в самый нужный момент. Он особенно эффективен в изделиях с высоким и средним потреблением энергии, таких как плееры, фонари, фотовспышки, электронные игрушки, переносные ТВ.