Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)
Арт. О00000006865
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AAA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Элемент питания Фотон LR03 КР4 ААА подходит в качестве элементов для снабжения энергией устройств ежедневного использования, таких как пульты управления, фотоаппараты, плееры и многое другое. Мощность одной такой "мизинчиковой" батарейки в 10 раз больше, чем у обычных солевых.
Преимущества
- При изготовлении данных батареек не используются опасные для здоровья вещества
- Длительный срок эксплуатации