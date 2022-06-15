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Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)
5.0
2
Найти аналог
Элементы питания
    Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)
    Арт. О00000006865
    5.0
    2
    Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)
    Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)
      Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)
      Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)

      Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006865
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Элемент питания Фотон LR03 КР4 ААА подходит в качестве элементов для снабжения энергией устройств ежедневного использования, таких как пульты управления, фотоаппараты, плееры и многое другое. Мощность одной такой "мизинчиковой" батарейки в 10 раз больше, чем у обычных солевых. 

        Преимущества

        • При изготовлении данных батареек не используются опасные для здоровья вещества
        • Длительный срок эксплуатации