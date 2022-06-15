Элемент питания Фотон LR03 КР4 (тип ААА)

Преимущества

При изготовлении данных батареек не используются опасные для здоровья вещества

Длительный срок эксплуатации

Элемент питания Фотон LR03 КР4 ААА подходит в качестве элементов для снабжения энергией устройств ежедневного использования, таких как пульты управления, фотоаппараты, плееры и многое другое. Мощность одной такой "мизинчиковой" батарейки в 10 раз больше, чем у обычных солевых.