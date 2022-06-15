Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Элемент питания Фотон LR6 КР4 АА подходит в качестве элементов для снабжения энергией устройств ежедневного использования, таких как пульты управления, фотоаппараты, плееры и многое другое.Алкалиновые пальчиковые батарейки ФОТОН – самый распространенный тип щелочных элементов питания, используемый в бытовых приборах и цифровой технике со средним и высоким энергопотреблением.