Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
Арт. О00000006866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Элемент питания Фотон LR6 КР4 АА подходит в качестве элементов для снабжения энергией устройств ежедневного использования, таких как пульты управления, фотоаппараты, плееры и многое другое.Алкалиновые пальчиковые батарейки ФОТОН – самый распространенный тип щелочных элементов питания, используемый в бытовых приборах и цифровой технике со средним и высоким энергопотреблением.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность