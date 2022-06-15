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Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
5.0
1
130 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
    Арт. О00000006866
    5.0
    1
    Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
    Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
    Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
    Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
      Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
      Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
      Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)
      Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)

      Элемент питания Фотон LR6 КР4 (тип АА)

      130 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006866
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      130 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Элемент питания Фотон LR6 КР4 АА подходит в качестве элементов для снабжения энергией устройств ежедневного использования, таких как пульты управления, фотоаппараты, плееры и многое другое.Алкалиновые пальчиковые батарейки ФОТОН – самый распространенный тип щелочных элементов питания, используемый в бытовых приборах и цифровой технике со средним и высоким энергопотреблением.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность