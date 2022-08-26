Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Стабильность.

Фиксация ножек на винтах.

Регулируемая высота.

Элевационная колонка позволяет точно и плавно настраивать требуемую высоту при разметке лазером.

Комплектация:

Элевационный штатив. Коробка.

Элевационный штатив ADA Elevation 19 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. Изготовлен из стали и алюминия, что делает его конструкцию тяжелой и устойчивой. Штатив оснащен регулируемой колонкой, при помощи которой можно перемещать по вертикали лазерный прибор. Подходит для установки приборов весом до 10 кг. Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.). Может применяться, как на улице, так и в помещении.