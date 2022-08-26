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Элевационный штатив ADA Elevation 19
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив ADA Elevation 19
    Арт. geototal_157
    5.0
    1
    Элевационный штатив ADA Elevation 19

      Элевационный штатив ADA Elevation 19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		1850
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		клипса
      Диаметр верхней части штатива, мм
      		79
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Элевационный штатив ADA Elevation 19 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. Изготовлен из стали и алюминия, что делает его конструкцию тяжелой и устойчивой. Штатив оснащен регулируемой колонкой, при помощи которой можно перемещать по вертикали лазерный прибор. Подходит для установки приборов весом до 10 кг. Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.). Может применяться, как на улице, так и в помещении.

        Особенности и Преимущества:

        • Стабильность. 
        • Фиксация ножек на винтах.
        • Регулируемая высота. 
        • Элевационная колонка позволяет точно и плавно настраивать требуемую высоту при разметке лазером.

        Комплектация:

        1. Элевационный штатив.
        2. Коробка.