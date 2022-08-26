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Элевационный штатив ADA Elevation 30
4.0
1
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив ADA Elevation 30
    Арт. geototal_154
    4.0
    1
    Элевационный штатив ADA Elevation 30

      Элевационный штатив ADA Elevation 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_154
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		3000
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		винт
      Диаметр верхней части штатива, мм
      		170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Элевационный штатив Elevation 30 ADA А00187 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. Раздвижной штатив изготовлен из алюминия и стали, фиксация осуществляется при помощи винтов. Конструкция позволяет просто и удобно устанавливать прибор на штатив путем вращения специального винта, который через шестерни приводит в движение резьбу винта установочной площадки. Наличие регулируемой колонки позволяет точно настраивать нужную высоту.

        Особенности и Преимущества:

        • Фиксация ножек на винтах.
        • Комфортная установка на штатив.
        • Регулируемая высота.

        Комплектация:

        1. Штатив элевационный.
        2. Коробка.