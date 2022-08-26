Элевационный штатив ADA Elevation 30
Арт. geototal_154
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|3000
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Зажим
|винт
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Диаметр верхней части штатива, мм
|170
Подробное описание товара:Элевационный штатив Elevation 30 ADA А00187 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. Раздвижной штатив изготовлен из алюминия и стали, фиксация осуществляется при помощи винтов. Конструкция позволяет просто и удобно устанавливать прибор на штатив путем вращения специального винта, который через шестерни приводит в движение резьбу винта установочной площадки. Наличие регулируемой колонки позволяет точно настраивать нужную высоту.
Особенности и Преимущества:
- Фиксация ножек на винтах.
- Комфортная установка на штатив.
- Регулируемая высота.
Комплектация:
- Штатив элевационный.
- Коробка.