Элевационный штатив ADA Elevation 30

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Фиксация ножек на винтах.

Комфортная установка на штатив.

Регулируемая высота.

Комплектация:

Штатив элевационный. Коробка.

Элевационный штатив Elevation 30 ADA А00187 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. Раздвижной штатив изготовлен из алюминия и стали, фиксация осуществляется при помощи винтов. Конструкция позволяет просто и удобно устанавливать прибор на штатив путем вращения специального винта, который через шестерни приводит в движение резьбу винта установочной площадки. Наличие регулируемой колонки позволяет точно настраивать нужную высоту.