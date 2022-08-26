Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Элевационный штатив-штанга ADA Silver
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив-штанга ADA Silver
    Арт. geototal_151
    5.0
    1
    Элевационный штатив-штанга ADA Silver

      Элевационный штатив-штанга ADA Silver

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_151
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Присоединительная резьба, дюйм
      		1/4, 5/8
      Вес, кг
      		2.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Элевационный штатив-штанга ADA Silver - легкосплавная штанга состоит из нескольких секций, которые могут быть скручены между собой для работы с разной высотой до 3.6 метра. Идеально подходит тем, кто работает в квартирах и домах со "стандартными" потолками – длины штанги хватит в любом случае, а если нет, то можно купить еще одну штангу и запасными коленами увеличить высоту, правда, это повысит время "затухания колебания" штанги при установке. Особенности и преимущества:
        • Для крепления лазерных уровней с резьбой 1/4" в комплект специально включен винт ADA Silver screw 1/4".
        • Для установки приборов с резьбой крепления 1/4" достаточно открутить стопороную гайку винта 5/8" на площадке штатива и установить на его место винт ADA Silver Screw 1/4".
        • Винт ADA Silver Screw 1/4" подходит к ранее выпущенным моделям элевационных штативов ADA Silver и ADA Silver с треногой в комплекте.
        • Подвижная площадка для установки лазерного инструмента может фиксироваться на разной высоте, а на штанге нанесены отметки с шагом в сантиметр для более удобной настройки. Прочная сумка позволит превратить этот вариант одноногого штатива в компактный аксессуар для транспортировки.
        Комплектация:
        • Штанга.
        • Сумка.