Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT
Арт. О00000009649
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|150
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Мобильность
|передвижной
- Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT используется в жилых и нежилых помещениях для их обогрева и просушки. Прибор обладает встроенным термостатом, который поддерживает заданную температуру нагрева воздуха и встроенным датчиком для защиты от перегрева. ТЭН изготовлен из нержавеющей стали.
Преимущества:
- Предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов
- Два режима мощности нагрева 9 кВт/15 кВт
- Эффективная площадь обогрева до 150 кв.м
- Электромагнитное реле управления
- Встроенный термостат автоматически поддерживает заданную температуру нагрева воздуха
- Встроенный датчик для защиты от перегрева
- ТЭН из нержавеющей стали
- Питание от трехфазной сети
- Ось с колесами в сборе обеспечивает мобильность
- Максимальная температура нагрева воздуха 32 °С
- Тип термостата - капилярный
- Функция принудительного охлаждения
- Система перезапуска
Комплектация:
- Тепловая пушка.
- Ответная часть силовой вилки 400В/32А.
- Ось с колесами в сборе.
- Опора с ручкой.