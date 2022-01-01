Преимущества:

Предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов

Два режима мощности нагрева 9 кВт/15 кВт

Эффективная площадь обогрева до 150 кв.м

Электромагнитное реле управления

Встроенный термостат автоматически поддерживает заданную температуру нагрева воздуха

Встроенный датчик для защиты от перегрева

ТЭН из нержавеющей стали

Питание от трехфазной сети

Ось с колесами в сборе обеспечивает мобильность

Максимальная температура нагрева воздуха 32 °С

Тип термостата - капилярный

Функция принудительного охлаждения

Система перезапуска

Комплектация:

Тепловая пушка.

Ответная часть силовой вилки 400В/32А.

Ось с колесами в сборе.

Опора с ручкой.

Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT используется в жилых и нежилых помещениях для их обогрева и просушки. Прибор обладает встроенным термостатом, который поддерживает заданную температуру нагрева воздуха и встроенным датчиком для защиты от перегрева. ТЭН изготовлен из нержавеющей стали.