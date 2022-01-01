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Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT
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Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT
    Арт. О00000009649
    Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT

      Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009649

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		150
      Мобильность
      		передвижной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Elitech TB 15EKT используется в жилых и нежилых помещениях для их обогрева и просушки. Прибор обладает встроенным термостатом, который поддерживает заданную температуру нагрева воздуха и встроенным датчиком для защиты от перегрева. ТЭН изготовлен из нержавеющей стали.

        Преимущества:

        • Предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов
        • Два режима мощности нагрева 9 кВт/15 кВт
        • Эффективная площадь обогрева до 150 кв.м
        • Электромагнитное реле управления
        • Встроенный термостат автоматически поддерживает заданную температуру нагрева воздуха
        • Встроенный датчик для защиты от перегрева
        • ТЭН из нержавеющей стали
        • Питание от трехфазной сети
        • Ось с колесами в сборе обеспечивает мобильность
        • Максимальная температура нагрева воздуха 32 °С
        • Тип термостата - капилярный
        • Функция принудительного охлаждения
        • Система перезапуска

        Комплектация:

        • Тепловая пушка.
        • Ответная часть силовой вилки 400В/32А.
        • Ось с колесами в сборе.
        • Опора с ручкой.