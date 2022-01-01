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Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл
195 ₽
Очистители от битума
    Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл
    Арт. О00000031679
    Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл

      Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031679

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель битумных пятен
      Объем, л
      		0.4
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл - поможет удалить пятна битума, смолы, масла и различных технических жидкостей.

        Преимущества

        • Применяется для очистки  лакокрасочного покрытия, стекла, пластика и колесных дисков
        • Глубоко проникает в поверхность и эффективен даже при стойких загрязнениях
        • Безопасен для всех типов ЛКП, резины и пластика