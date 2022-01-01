Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл
Арт. О00000031679
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|очиститель битумных пятен
|
Объем, л
|0.4
- Очиститель битумных пятен Eltrans EL-0301.03 аэрозоль, 400 мл - поможет удалить пятна битума, смолы, масла и различных технических жидкостей.
Преимущества
- Применяется для очистки лакокрасочного покрытия, стекла, пластика и колесных дисков
- Глубоко проникает в поверхность и эффективен даже при стойких загрязнениях
- Безопасен для всех типов ЛКП, резины и пластика