Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1

Преимущества

Рабочее положение – вертикальное на стене

Крепление – через крепежные отверстия, расположенные на задней стенке корпуса водонагревателя

Водонагреватель может эксплуатироваться в любых помещениях с температурой окружающего воздуха от +1°С до +40°С, вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69

Водонагреватель рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальное напряжение сети 220

Надежность

Высокая изностостойкость

Электроводонагреватель ЭВБО (далее «водонагреватель») предназначен для нагрева воды в бытовых и хозяйственных целях.