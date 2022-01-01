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Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Арт. О00000030979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Форма
|прямоугольная
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Количество нагревательных элементов
|1
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- Электроводонагреватель ЭВБО (далее «водонагреватель») предназначен для нагрева воды в бытовых и хозяйственных целях.
Преимущества
- Рабочее положение – вертикальное на стене
- Крепление – через крепежные отверстия, расположенные на задней стенке корпуса водонагревателя
- Водонагреватель может эксплуатироваться в любых помещениях с температурой окружающего воздуха от +1°С до +40°С, вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69
- Водонагреватель рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальное напряжение сети 220
- Надежность
- Высокая изностостойкость