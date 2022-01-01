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Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
3 570 ₽
Наливные водонагреватели
  • Персональная скидка
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Арт. О00000030979
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
  • Персональная скидка
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1
Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1

Водонагреватель Элвин ЭВБО-15-1

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3 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030979

Характеристики

Производитель
Элвин
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Форма
прямоугольная
Количество нагревательных элементов
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электроводонагреватель ЭВБО (далее «водонагреватель») предназначен для нагрева воды в бытовых и хозяйственных целях. 

    Преимущества

    • Рабочее положение – вертикальное на стене
    • Крепление – через крепежные отверстия, расположенные на задней стенке корпуса водонагревателя
    • Водонагреватель может эксплуатироваться в любых помещениях с температурой окружающего воздуха от +1°С до +40°С, вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69
    • Водонагреватель рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальное напряжение сети 220
    • Надежность
    • Высокая изностостойкость