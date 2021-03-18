Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
Арт. X1881433105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|канистра
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Макс. объем, л
|1
- Емкость Champion C1010 предназначена для смешивания масла с бензином и дальнейшего его использования. Оснащена дозатором, в который заливается необходимое количество масла в соответствии с инструкцией для вашей бензотехники. В саму канистру заливается бензин и все тщательно перемешивается. Носик для удобной заливки поставляется в комплекте.