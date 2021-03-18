Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л

Емкость Champion C1010 предназначена для смешивания масла с бензином и дальнейшего его использования. Оснащена дозатором, в который заливается необходимое количество масла в соответствии с инструкцией для вашей бензотехники. В саму канистру заливается бензин и все тщательно перемешивается. Носик для удобной заливки поставляется в комплекте.