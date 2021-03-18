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Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
5.0
6
270 ₽
Канистры
    Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
    Арт. X1881433105
    5.0
    6
    Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
    Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л

      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1881433105
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		1
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Емкость Champion C1010 предназначена для смешивания масла с бензином и дальнейшего его использования. Оснащена дозатором, в который заливается необходимое количество масла в соответствии с инструкцией для вашей бензотехники. В саму канистру заливается бензин и все тщательно перемешивается. Носик для удобной заливки поставляется в комплекте.