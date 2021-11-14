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Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
5.0
4
190 ₽
Элементы питания
    Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
    Арт. О00000011339
    5.0
    4
    Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)

      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)

      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011339
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарея Energizer MAX E91/AA BP4 создана с применением современных технологий. Благодаря этому она имеет ёмкость на 30-45 % больше, чем у источников питания предыдущего поколения. Это делает её подходящей для использования в устройствах с высоким энергопотреблением – например, фотоаппаратах или радиоуправляемых игрушках.

        Преимущества

        • Батарейка, не подключённая к потребителю, сохраняет заряд в течение 10 лет, поэтому она будет пригодной к использованию даже после длительного хранения
        • В отличие от других источников питания, эта батарея не содержит ни одного грамма ртути или аналогичных токсичных веществ. Кроме того, её корпус создаётся с применением технологии PowerSEAL, которая гарантирует отсутствие протечек