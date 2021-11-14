Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
Арт. О00000011339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|США
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарея Energizer MAX E91/AA BP4 создана с применением современных технологий. Благодаря этому она имеет ёмкость на 30-45 % больше, чем у источников питания предыдущего поколения. Это делает её подходящей для использования в устройствах с высоким энергопотреблением – например, фотоаппаратах или радиоуправляемых игрушках.
Преимущества
- Батарейка, не подключённая к потребителю, сохраняет заряд в течение 10 лет, поэтому она будет пригодной к использованию даже после длительного хранения
- В отличие от других источников питания, эта батарея не содержит ни одного грамма ртути или аналогичных токсичных веществ. Кроме того, её корпус создаётся с применением технологии PowerSEAL, которая гарантирует отсутствие протечек