Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
Арт. О00000011216
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|США
|
Типоразмер
|AAA
|
Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейка Energizer "Max" - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования. Чаще всего применяется в пультах управления, небольших фонарях, часах, радио.
Преимущества
- Батарея, не подключённая к потребителю, сохраняет свой заряд в течение 10 лет, что делает её пригодной к использованию даже после продолжительного хранения
- В отличие от других источников питания, эта батарея не содержит ртути и аналогичных токсичных веществ. Её корпус, изготовленный с применением технологии PowerSEAL, не допускает протечек