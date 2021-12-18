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Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
5.0
3
190 ₽
Элементы питания
    Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
    Арт. О00000011216
    5.0
    3
    Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)

      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)

      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011216
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Energizer "Max" - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования. Чаще всего применяется в пультах управления, небольших фонарях, часах, радио.

        Преимущества

        • Батарея, не подключённая к потребителю, сохраняет свой заряд в течение 10 лет, что делает её пригодной к использованию даже после продолжительного хранения
        • В отличие от других источников питания, эта батарея не содержит ртути и аналогичных токсичных веществ. Её корпус, изготовленный с применением технологии PowerSEAL, не допускает протечек