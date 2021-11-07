Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт

Преимущества

Легкий старт - запуск без особых усилий

Тормоз цепи - мгновенная остановка цепи в непредвиденных случаях

Автоматическая система смазки цепи и шины с возможностью регулировки подачи масла

Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом

Корпус устойчив к ударам и низким температурам

Праймер - быстрый запуск двигателя

Система стабилизации двигателя - эффективное пиление

Энергомаш БП-37 хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации

Усиленный картер двигателя и кованый коленчатый - прочность и долговечность

Предохранительной клавишей - предотвращение случайного нажатия газа

Бензопила Энергомаш 16" БП-37 используется для распиловки различной древесины, обрезки сучьев и ветвей.Безопасная работа. При нажатии на защитный щиток срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Также тормоз может быть активирован силой инерции.Простота обслуживания. Пила оснащена системой автоматической смазки пильной цепи и шины. При необходимости количество подаваемого масла можно отрегулировать.Безопасная транспортировка и хранение. Инструмент укомплектован защитным кожухом для пильной гарнитуры.