Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
Арт. О00000030202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.8
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Энергомаш 16" БП-37 используется для распиловки различной древесины, обрезки сучьев и ветвей.
Безопасная работа. При нажатии на защитный щиток срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Также тормоз может быть активирован силой инерции.
Простота обслуживания. Пила оснащена системой автоматической смазки пильной цепи и шины. При необходимости количество подаваемого масла можно отрегулировать.
Безопасная транспортировка и хранение. Инструмент укомплектован защитным кожухом для пильной гарнитуры.
Преимущества
- Легкий старт - запуск без особых усилий
- Тормоз цепи - мгновенная остановка цепи в непредвиденных случаях
- Автоматическая система смазки цепи и шины с возможностью регулировки подачи масла
- Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом
- Корпус устойчив к ударам и низким температурам
- Праймер - быстрый запуск двигателя
- Система стабилизации двигателя - эффективное пиление
- Энергомаш БП-37 хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации
- Усиленный картер двигателя и кованый коленчатый - прочность и долговечность
- Предохранительной клавишей - предотвращение случайного нажатия газа