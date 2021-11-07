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Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
5.0
3
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Арт. О00000030202
    5.0
    3
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
    Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт
      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт

      Бензопила Энергомаш БП-37, 2кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000030202
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Энергомаш 16" БП-37 используется для распиловки различной древесины, обрезки сучьев и ветвей.
        Безопасная работа. При нажатии на защитный щиток срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Также тормоз может быть активирован силой инерции.
        Простота обслуживания. Пила оснащена системой автоматической смазки пильной цепи и шины. При необходимости количество подаваемого масла можно отрегулировать.
        Безопасная транспортировка и хранение. Инструмент укомплектован защитным кожухом для пильной гарнитуры.

        Преимущества

        • Легкий старт - запуск без особых усилий
        • Тормоз цепи - мгновенная остановка цепи в непредвиденных случаях
        • Автоматическая система смазки цепи и шины с возможностью регулировки подачи масла
        • Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом
        • Корпус устойчив к ударам и низким температурам
        • Праймер - быстрый запуск двигателя
        • Система стабилизации двигателя - эффективное пиление
        • Энергомаш БП-37 хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации
        • Усиленный картер двигателя и кованый коленчатый - прочность и долговечность
        • Предохранительной клавишей - предотвращение случайного нажатия газа