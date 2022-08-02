Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)

Преимущества

Компактная и простая в использовании модель подходит для основных работы, в том числе с высокими требованиями по качеству и хрупкими материалами;

Прочный двухскоростной планетарный редуктор позволяет потребителю эффективно выполнять работы по сверлению в древесине, пластмассе и металле, Оптимальная регулировка силы крутящего момента, в 18 ступень + ступень сверления, позволяет устанавливать любой крепеж без его повреждения и вдавливания в материал;

Плавный пуск и электронный тормоз м мгновенной реакцией помогает более качественному проведению рабочих операций;

Конусный зауженный патрон улучшает доступ в ограниченном пространстве, а широкая муфта быстрозажимного патрона позволяет прочно закреплять оснастку одной рукой с наилучшей фиксацией;

Благодаря усиленному патрону диаметром 10 мм модель оптимально подходит для трудоемких работ по закручиванию шурупов и сверлению;

Модель оснащена батарей нового поколения с повышенным ресурсом, увеличенной энергоотдачей, пониженным саморазрядом и минимальным временем зарядки. Два Li-Ion аккумулятора на 2.0 Ah с ресурсом до 3000 зарядок обеспечат полную непрерывность в работе;

Быстрое зарядное устройство восстановит полный заряд всего за 60 минут или за 35 минут до 80%;

Долговечность аккумулятора обеспечено собственной BMS-системой защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда;

Встроенная светодиодная подсветка эффективно освещает рабочую область направленным симметричным лучом;

Корпус с улучшенной защитой от пыли и влаги выполнен из ударопрочного нейлона с резиновыми антивибрационными вставками;

Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку одной рукой и надежно, с большим усилием, закреплять оснастку;

Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и концентрация основного веса по ее оси позволяет работать без напряжения пальцев и снижает усталость;

Прочный кейс, крепление для подвеса, ремешок для ношения инструмента на руке карабин-защелка и набор бит в комплекте.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12К идеально подойдет для монтажных работ, сборки мебели, гипсокартонных конструкций, для сверления отверстий в металле, пластмассе и древесине.