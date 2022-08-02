Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
5.0
1
2 484 ₽
2 760 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Арт. О00000029326
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
    Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)
      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)

      Аккумуляторная дрель Энергомаш ДШ-12К (совместим с Makita CXT-series)

      • -276 ₽
      2 484 ₽
      2 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029326
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -276 ₽
      2 484 ₽
      2 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12К идеально подойдет для монтажных работ, сборки мебели, гипсокартонных конструкций, для сверления отверстий в металле, пластмассе и древесине.

        Преимущества

        • Компактная и простая в использовании модель подходит для основных работы, в том числе с высокими требованиями по качеству и хрупкими материалами;
        • Прочный двухскоростной планетарный редуктор позволяет потребителю эффективно выполнять работы по сверлению в древесине, пластмассе и металле, Оптимальная регулировка силы крутящего момента, в 18 ступень + ступень сверления, позволяет устанавливать любой крепеж без его повреждения и вдавливания в материал;
        • Плавный пуск и электронный тормоз м мгновенной реакцией помогает более качественному проведению рабочих операций;
        • Конусный зауженный патрон улучшает доступ в ограниченном пространстве, а широкая муфта быстрозажимного патрона позволяет прочно закреплять оснастку одной рукой с наилучшей фиксацией;
        • Благодаря усиленному патрону диаметром 10 мм модель оптимально подходит для трудоемких работ по закручиванию шурупов и сверлению;
        • Модель оснащена батарей нового поколения с повышенным ресурсом, увеличенной энергоотдачей, пониженным саморазрядом и минимальным временем зарядки. Два Li-Ion аккумулятора на 2.0 Ah с ресурсом до 3000 зарядок обеспечат полную непрерывность в работе;
        • Быстрое зарядное устройство восстановит полный заряд всего за 60 минут или за 35 минут до 80%;
        • Долговечность аккумулятора обеспечено собственной BMS-системой защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда;
        • Встроенная светодиодная подсветка эффективно освещает рабочую область направленным симметричным лучом;
        • Корпус с улучшенной защитой от пыли и влаги выполнен из ударопрочного нейлона с резиновыми антивибрационными вставками;
        • Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку одной рукой и надежно, с большим усилием, закреплять оснастку;
        • Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и концентрация основного веса по ее оси позволяет работать без напряжения пальцев и снижает усталость;
        • Прочный кейс, крепление для подвеса, ремешок для ношения инструмента на руке карабин-защелка и набор бит в комплекте.