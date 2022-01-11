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Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
5.0
1
3 195 ₽
3 550 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
    Арт. О00000027565
    5.0
    1
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К

      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-14К

      • -355 ₽
      3 195 ₽
      3 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027565
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		27
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -355 ₽
      3 195 ₽
      3 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный шуруповерт Энергомаш ДШ-14К 1BatterySystem - Простая в использовании модель подходит для основных работы, в том числе с высокими требованиями по качеству и хрупкими материалами.

        Преимущества

        • Прочный двухскоростной планетарный редуктор позволяет потребителю эффективно выполнять работы по сверлению в древесине, пластмассе и металле, Оптимальная регулировка силы крутящего момента, в 18 ступень + ступень сверления, позволяет устанавливать любой крепеж без его повреждения и вдавливания в материал.
        • Плавный пуск и электронный тормоз м мгновенной реакцией помогает более качественному проведению рабочих операций.
        • Внедрение в конструкцию технологии повышения силы крутящего момента на четверть по сравнению с обычными шуруповертами, до 26 Нм, позволяет работать с любым материалом от древесины до металлопроката.
        • Конусный зауженный патрон улучшает доступ в ограниченном пространстве, а широкая муфта быстрозажимного патрона позволяет прочно закреплять оснастку одной рукой с наилучшей фиксацией.
        • Благодаря усиленному патрону диаметром 10 мм модель оптимально подходит для трудоемких работ по закручиванию шурупов и сверлению.
        • Модель оснащена батарей нового поколения с повышенным ресурсом, увеличенной энергоотдачей, пониженным саморазрядом и минимальным временем зарядки. Два Li-Ion аккумулятора на 2.0 Ач обеспечат полную непрерывность в работе.
        • Быстрое зарядное устройство восстановит полный заряд всего за 60 минут или за 35 минут до 80%.
        • Долговечность аккумулятора обеспечено собственной BMS-системой защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
        • Встроенная светодиодная подсветка эффективно освещает рабочую область направленным симметричным лучом.
        • Корпус с улучшенной защитой от пыли и влаги выполнен из ударопрочного нейлона с резиновыми антивибрационными вставками.
        • Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку одной рукой и надежно, с большим усилием, закреплять оснастку.
        • Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и концентрация основного веса по ее оси позволяет работать без напряжения пальцев и снижает усталость.
        • Прочный кейс, крепление для подвеса, ремешок для ношения инструмента на руке карабин-защелка и набор бит в комплекте.