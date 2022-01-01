Леска для триммера Энергомаш ТЛ3535-3.0-4-15Э, квадрат, 3 мм, 15 м
Арт. О00000010264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Леска для триммера Энергомаш ТЛ3535-3.0-4-15Э будет полезна владельцам садовых триммеров разных типов. Аксессуар, имеющий насыщенный красный цвет, очень эффектно выглядит. Практическая ценность такого цветового решения также имеется, ведь красная леска визуально выделяется на фоне любых растений и любых естественных поверхностей.
Преимущества
- Износостойкость
- Универсальность