Леска для триммера Энергомаш ТЛ3535-3.0-4-15Э, квадрат, 3 мм, 15 м

Преимущества

Износостойкость

Универсальность

Леска для триммера Энергомаш ТЛ3535-3.0-4-15Э будет полезна владельцам садовых триммеров разных типов. Аксессуар, имеющий насыщенный красный цвет, очень эффектно выглядит. Практическая ценность такого цветового решения также имеется, ведь красная леска визуально выделяется на фоне любых растений и любых естественных поверхностей.