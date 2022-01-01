Отвертка крестовая Энкор 19562, РН№1х100 мм

Преимущества

Высокая прочность рабочей части

Устойчивость к износу

Удобство в работе

Эффективность

Продолжительный срок эксплуатации

Надежность

В ручке отверстие для подвески

Крестовая отвертка PH№1х100мм Энкор 19562 используется для завинчивания/отвинчивания винтов с внутренним рабочим профилем крестового типа Phillips. Отвертка состоит из удобной, нескользящей рукоятки и прочного стального стержня длиной 10 см. Оба компонента надежно соединены между собой.