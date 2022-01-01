Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка крестовая Энкор 19562, РН№1х100 мм
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Энкор 19562, РН№1х100 мм
    Арт. 77777Х1306209
    Отвертка крестовая Энкор 19562, РН№1х100 мм

      Отвертка крестовая Энкор 19562, РН№1х100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306209

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка PH№1х100мм Энкор 19562 используется для завинчивания/отвинчивания винтов с внутренним рабочим профилем крестового типа Phillips. Отвертка состоит из удобной, нескользящей рукоятки и прочного стального стержня длиной 10 см. Оба компонента надежно соединены между собой.

        Преимущества

        • Высокая прочность рабочей части
        • Устойчивость к износу
        • Удобство в работе
        • Эффективность
        • Продолжительный срок эксплуатации
        • Надежность
        • В ручке отверстие для подвески