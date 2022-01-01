Отвертка крестовая Энкор 19562, РН№1х100 мм
Арт. 77777Х1306209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка PH№1х100мм Энкор 19562 используется для завинчивания/отвинчивания винтов с внутренним рабочим профилем крестового типа Phillips. Отвертка состоит из удобной, нескользящей рукоятки и прочного стального стержня длиной 10 см. Оба компонента надежно соединены между собой.
Преимущества
- Высокая прочность рабочей части
- Устойчивость к износу
- Удобство в работе
- Эффективность
- Продолжительный срок эксплуатации
- Надежность
- В ручке отверстие для подвески