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Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В
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Отвертки
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В
    Арт. 77777Х1306201
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В

      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306201

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрическая шлицевая отвертка 3х100мм Энкор 19690 применяется для работы с резьбовыми соединениями, которые находятся под напряжением до 1000В. Отвертка состоит из хромванадиевого стержня с диэлектрическим покрытием, безопасным для использования. Двухкомпонентная рукоять не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы
        • Отверстие для подвешивания
        • Стержень из хромванадиевой стали