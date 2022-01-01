Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Отверстие для подвешивания

Стержень из хромванадиевой стали

Диэлектрическая шлицевая отвертка 3х100мм Энкор 19690 применяется для работы с резьбовыми соединениями, которые находятся под напряжением до 1000В. Отвертка состоит из хромванадиевого стержня с диэлектрическим покрытием, безопасным для использования. Двухкомпонентная рукоять не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.