Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19690, 3х100 мм, 1000В
Арт. 77777Х1306201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|диэлектрическая
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Назначение
|электрика
- Диэлектрическая шлицевая отвертка 3х100мм Энкор 19690 применяется для работы с резьбовыми соединениями, которые находятся под напряжением до 1000В. Отвертка состоит из хромванадиевого стержня с диэлектрическим покрытием, безопасным для использования. Двухкомпонентная рукоять не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.
Преимущества
- Износостойкость
- Долгий срок службы
- Отверстие для подвешивания
- Стержень из хромванадиевой стали