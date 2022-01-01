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ЭНКОР 20503 Губка абразивная 100*70*25 К100
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Прочие комплектующие для шлифмашин
    ЭНКОР 20503 Губка абразивная 100*70*25 К100
    Арт. Х130444

      ЭНКОР 20503 Губка абразивная 100*70*25 К100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130444

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Губка абразивная 4-сторонняя Энкор 20558 предназначена для ручного шлифования. Применяется для сухой/мокрой обработки металлических поверхностей, поверхностей из твердых и мягких пород дерева, для снятия лакокрасочных покрытий. Основа – губка. Абразив – оксид алюминия. Связующий элемент базового и дополнительного покрытия – смола. Идеально подходит для обработки рельефных поверхностей, углов. Шлифовальная губка обеспечивает хороший съём обрабатываемого материала и имеет высокий рабочий ресурс.

        Преимущества

        • Надежность

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала