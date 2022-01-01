Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат

Преимущества

Оснастка изготовлена из инструментальной стали, а напайки выполнены из твердого сплава ВК8

Зубья имеют трапециевидную форму

Диск оснащен большим количеством зубьев для предотвращения скалывания декоративного покрытия в местах распила

Поставляется в блистере

Диск пильный Энкор 48803 предназначен для распиловки мебельных щитов, ламината и прочих древесных материалов с декоративным покрытием.