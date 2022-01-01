Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
Найти аналог
Пильные диски по ламинату
    Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
    Арт. 9010202286
    Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
    Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
    Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
      Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
      Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат
      Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат

      Диск пильный Энкор 48804 190*30*48 ламинат

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202286

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный Энкор 48803 предназначен для распиловки мебельных щитов, ламината и прочих древесных материалов с декоративным покрытием.

        Преимущества

        • Оснастка изготовлена из инструментальной стали, а напайки выполнены из твердого сплава ВК8
        • Зубья имеют трапециевидную форму
        • Диск оснащен большим количеством зубьев для предотвращения скалывания декоративного покрытия в местах распила
        • Поставляется в блистере