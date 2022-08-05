Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
Арт. Ю00000019700
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|11.5
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDSmax Энкор ПЭ-1600/50Э 50134 представляет собой мощный современный инструмент, который предназначается для выполнения отверстий в бетоне, кирпиче спиральными сверлами, а также для разрушения дорожных покрытий пиками и зубилами. Внутренний корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям в течение всего срока службы. Благодаря эргономичной форме обрезиненной основной рукоятки, которая оснащается механизмом защиты от вибрации, эксплуатация устройства осуществляется максимально удобно в любых условиях.
Преимущества
- Тип и стандарт патрона - SDS max
- Максимальный диаметр сверления в бетоне - 50 мм
- Оптимальный диаметр сверления в бетоне составляет от 12 до 40 мм
- Удобство позиционирования
- Две дополнительные рукоятки для надежной фиксации инструмента
- Мощный пылезащищенный двигатель
- Предохранительная муфта
- Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ
- Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
- Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы
- Контактная электроника поддержания оборотов под нагрузкой
- Индикация сети
- Благодаря пластиковому кейсу транспортировка и хранение осуществляется максимально легко