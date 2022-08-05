Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134

Преимущества

Тип и стандарт патрона - SDS max

Максимальный диаметр сверления в бетоне - 50 мм

Оптимальный диаметр сверления в бетоне составляет от 12 до 40 мм

Удобство позиционирования

Две дополнительные рукоятки для надежной фиксации инструмента

Мощный пылезащищенный двигатель

Предохранительная муфта

Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ

Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки

Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы

Контактная электроника поддержания оборотов под нагрузкой

Индикация сети

Благодаря пластиковому кейсу транспортировка и хранение осуществляется максимально легко

Перфоратор SDSmax Энкор ПЭ-1600/50Э 50134 представляет собой мощный современный инструмент, который предназначается для выполнения отверстий в бетоне, кирпиче спиральными сверлами, а также для разрушения дорожных покрытий пиками и зубилами. Внутренний корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям в течение всего срока службы. Благодаря эргономичной форме обрезиненной основной рукоятки, которая оснащается механизмом защиты от вибрации, эксплуатация устройства осуществляется максимально удобно в любых условиях.