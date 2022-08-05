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Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
    Арт. Ю00000019700
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
    Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
    Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
    Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
      Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
      Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
      Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134
      Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134

      Перфоратор SDS-max Энкор ПЭ-1600/50Э 50134

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019700
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор SDSmax Энкор ПЭ-1600/50Э 50134 представляет собой мощный современный инструмент, который предназначается для выполнения отверстий в бетоне, кирпиче спиральными сверлами, а также для разрушения дорожных покрытий пиками и зубилами. Внутренний корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям в течение всего срока службы. Благодаря эргономичной форме обрезиненной основной рукоятки, которая оснащается механизмом защиты от вибрации, эксплуатация устройства осуществляется максимально удобно в любых условиях.

        Преимущества

        • Тип и стандарт патрона - SDS max
        • Максимальный диаметр сверления в бетоне - 50 мм
        • Оптимальный диаметр сверления в бетоне составляет от 12 до 40 мм
        • Удобство позиционирования
        • Две дополнительные рукоятки для надежной фиксации инструмента
        • Мощный пылезащищенный двигатель
        • Предохранительная муфта
        • Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ
        • Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
        • Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы
        • Контактная электроника поддержания оборотов под нагрузкой
        • Индикация сети
        • Благодаря пластиковому кейсу транспортировка и хранение осуществляется максимально легко