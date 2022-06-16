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Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
    Арт. О00000009147
    5.0
    2
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226

      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000009147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226 представляет собой мощный инструмент, который используется как профессионалами, так и домашними мастерами. Модель служит для сквозного пиления заготовок из древесины, металла и керамики. Обрезиненная рукоятка обладает эргономичной формой, что гарантирует надежный захват без проскальзывания рук. Возможность установки стального основания под углом до 45 градусов в обе стороны позволяет выполнять широкий спектр операций. Для подключения пылесоса и сохранения рабочего места в чистоте в конструкции устройства предусматривается специальный адаптер.

        Преимущества

        • Номинальное напряжение питания - 220 В/ 50 Гц
        • Максимальная глубина реза под углом 90 градусов в стали до 400 Н/мм2 - 4 мм
        • Возможность пиления под углом 45 градусов (влево-вправо)
        • Бесключевое крепление пилки
        • Режим маятникового хода (0/1/2/3) с возможностью его полного отключения
        • Удобство хранения и транспортировки
        • Простота эксплуатации
        • Превосходное качество сборки
        • Современный дизайн корпусных деталей
        • Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
        • Богатая комплектация