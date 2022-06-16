Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
Арт. О00000009147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226 представляет собой мощный инструмент, который используется как профессионалами, так и домашними мастерами. Модель служит для сквозного пиления заготовок из древесины, металла и керамики. Обрезиненная рукоятка обладает эргономичной формой, что гарантирует надежный захват без проскальзывания рук. Возможность установки стального основания под углом до 45 градусов в обе стороны позволяет выполнять широкий спектр операций. Для подключения пылесоса и сохранения рабочего места в чистоте в конструкции устройства предусматривается специальный адаптер.
Преимущества
- Номинальное напряжение питания - 220 В/ 50 Гц
- Максимальная глубина реза под углом 90 градусов в стали до 400 Н/мм2 - 4 мм
- Возможность пиления под углом 45 градусов (влево-вправо)
- Бесключевое крепление пилки
- Режим маятникового хода (0/1/2/3) с возможностью его полного отключения
- Удобство хранения и транспортировки
- Простота эксплуатации
- Превосходное качество сборки
- Современный дизайн корпусных деталей
- Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
- Богатая комплектация