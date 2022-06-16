Преимущества

Номинальное напряжение питания - 220 В/ 50 Гц

Максимальная глубина реза под углом 90 градусов в стали до 400 Н/мм2 - 4 мм

Возможность пиления под углом 45 градусов (влево-вправо)

Бесключевое крепление пилки

Режим маятникового хода (0/1/2/3) с возможностью его полного отключения

Удобство хранения и транспортировки

Простота эксплуатации

Превосходное качество сборки

Современный дизайн корпусных деталей

Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Богатая комплектация

Электрический лобзик Энкор ЛЭ-570/65Э 50226 представляет собой мощный инструмент, который используется как профессионалами, так и домашними мастерами. Модель служит для сквозного пиления заготовок из древесины, металла и керамики. Обрезиненная рукоятка обладает эргономичной формой, что гарантирует надежный захват без проскальзывания рук. Возможность установки стального основания под углом до 45 градусов в обе стороны позволяет выполнять широкий спектр операций. Для подключения пылесоса и сохранения рабочего места в чистоте в конструкции устройства предусматривается специальный адаптер.