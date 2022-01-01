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Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
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Пазовые фрезы
    Фреза Энкор 9210 пазовая прямая
    Арт. Х1519216
    Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
    Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
    Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
    Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
    Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
      Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
      Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
      Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
      Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая
      Фреза с ножом Энкор 9210 пазовая прямая

      Фреза Энкор 9210 пазовая прямая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519216

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9210 пазовая прямая.

        Преимущества

        • Тело фрезы изготовлено из легированной стали
        • Используется припой с содержанием серебра 36%
        • Твердый сплав, применяемый для производства фрез серии ''ЭНКОР'' имеет мелкозернистую структуру и низкое содержание кобальта
        • Для фрез ''ЭНКОР'' применяется сплав К20
        • Для концевых фрез поставляются подшипники