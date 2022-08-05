Преимущества

Увеличенная мощность мотора обеспечивает безупречную производительность, скорость сверления и приготовления строительных смесей различной степени вязкости

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя

Выключатель с возможностью плавной регулировки оборотов и фиксацией во включенном состоянии

Реверс

Световая индикация сети

Быстрый доступ к угольным щеткам

Обрезиненная боковая рукоятка с возможностью трехпозиционного присоединения для удобного и безопасного удержания инструмента

Большая D образная рукоятка с позиционированием 360 град

Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099 - предназначена для сверления отверстий и перемешивания строительных смесей. Увеличенная мощность мотора обеспечивает высокую производительность работы. Предусмотрена возможность плавной регулировки скорости и фиксация выключателя во включенном состоянии. Для изменения направления вращения есть функция реверса