Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
Арт. О00000033660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099 - предназначена для сверления отверстий и перемешивания строительных смесей. Увеличенная мощность мотора обеспечивает высокую производительность работы. Предусмотрена возможность плавной регулировки скорости и фиксация выключателя во включенном состоянии. Для изменения направления вращения есть функция реверса
Преимущества
- Увеличенная мощность мотора обеспечивает безупречную производительность, скорость сверления и приготовления строительных смесей различной степени вязкости
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя
- Выключатель с возможностью плавной регулировки оборотов и фиксацией во включенном состоянии
- Реверс
- Световая индикация сети
- Быстрый доступ к угольным щеткам
- Обрезиненная боковая рукоятка с возможностью трехпозиционного присоединения для удобного и безопасного удержания инструмента
- Большая D образная рукоятка с позиционированием 360 град