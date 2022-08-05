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Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
5.0
1
4 900 ₽
5 600 ₽
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
    Арт. О00000033660
    5.0
    1
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099

      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099

      • -700 ₽
      4 900 ₽
      5 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033660
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -700 ₽
      4 900 ₽
      5 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1200/16ЭР 50099 - предназначена для сверления отверстий и перемешивания строительных смесей. Увеличенная мощность мотора обеспечивает высокую производительность работы. Предусмотрена возможность плавной регулировки скорости и фиксация выключателя во включенном состоянии. Для изменения направления вращения есть функция реверса

        Преимущества

        • Увеличенная мощность мотора обеспечивает безупречную производительность, скорость сверления и приготовления строительных смесей различной степени вязкости
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя
        • Выключатель с возможностью плавной регулировки оборотов и фиксацией во включенном состоянии
        • Реверс
        • Световая индикация сети
        • Быстрый доступ к угольным щеткам
        • Обрезиненная боковая рукоятка с возможностью трехпозиционного присоединения для удобного и безопасного удержания инструмента
        • Большая D образная рукоятка с позиционированием 360 град