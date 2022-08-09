Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081
Арт. О00000025288
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1500
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Наклон пилы влево, град
|45
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
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Наличие стола
|Нет
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Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081 используется для работ по дереву и аналогичным материалам. Лазерная направляющая обеспечивает более точный распил. Возможность подключения пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Пильный диск защищен кожухом, что обеспечивает безопасность в процессе работы.
Преимущества
- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Дополнительная рукоятка для транспортировки
- Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава
- Удлинители стола
- 2 направляющие на подшипниках
- Наличие фиксированных углов поворота и наклона
- Наклон диска и в право и в лево