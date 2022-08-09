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Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081
5.0
1
13 053 ₽
13 400 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081
    Арт. О00000025288
    5.0
    1
    Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081

      Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081

      • -347 ₽
      13 053 ₽
      13 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 850 ₽
      Арт. О00000025288
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Мощность, Вт
      		1500
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Наличие стола
      		Нет
      Все характеристики
      • -347 ₽
      13 053 ₽
      13 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081 используется для работ по дереву и аналогичным материалам. Лазерная направляющая обеспечивает более точный распил. Возможность подключения пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Пильный диск защищен кожухом, что обеспечивает безопасность в процессе работы.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Дополнительная рукоятка для транспортировки 
        • Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава
        • Удлинители стола
        • 2 направляющие на подшипниках
        • Наличие фиксированных углов поворота и наклона
        • Наклон диска и в право и в лево