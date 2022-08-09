Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081 используется для работ по дереву и аналогичным материалам. Лазерная направляющая обеспечивает более точный распил. Возможность подключения пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Пильный диск защищен кожухом, что обеспечивает безопасность в процессе работы.

Преимущества