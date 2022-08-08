Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
    Арт. О00000020951
    5.0
    1
    Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
    Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
    Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
    Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
      Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
      Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
      Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
      Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э

      Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000020951
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная  угловая полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э 50191 - предназначена для работы в продолжительном режиме. Имеет лабиринтную систему вентиляции двигателя для защиты от пыли. Предусмотрена электронная регулировка частоты вращения с возможностью предустановки оптимального значения оборотов. Благодаря функции блокировки шпинделя можно легко и быстро заменить оснастку

        Преимущества

        • Лабиринтная схема вентиляции
        • Электронная регулировка частоты вращения шпинделя
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Удобная D-образная передняя рукоятка
        • Обрезиненная основная рукоятка
        • Блокировка шпинделя
        • Быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние
        • Большая опорная тарелка