Полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э
Арт. О00000020951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Компактная угловая полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э 50191 - предназначена для работы в продолжительном режиме. Имеет лабиринтную систему вентиляции двигателя для защиты от пыли. Предусмотрена электронная регулировка частоты вращения с возможностью предустановки оптимального значения оборотов. Благодаря функции блокировки шпинделя можно легко и быстро заменить оснастку
Преимущества
- Лабиринтная схема вентиляции
- Электронная регулировка частоты вращения шпинделя
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Удобная D-образная передняя рукоятка
- Обрезиненная основная рукоятка
- Блокировка шпинделя
- Быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние
- Большая опорная тарелка