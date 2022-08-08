Преимущества

Лабиринтная схема вентиляции

Электронная регулировка частоты вращения шпинделя

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Удобная D-образная передняя рукоятка

Обрезиненная основная рукоятка

Блокировка шпинделя

Быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние

Большая опорная тарелка

Компактная угловая полировальная машина Энкор МПЭ-1200/180Э 50191 - предназначена для работы в продолжительном режиме. Имеет лабиринтную систему вентиляции двигателя для защиты от пыли. Предусмотрена электронная регулировка частоты вращения с возможностью предустановки оптимального значения оборотов. Благодаря функции блокировки шпинделя можно легко и быстро заменить оснастку